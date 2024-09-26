За освобождение под судебный надзор основателя мессенджера Telegram Павла Дурова прокуратура Парижа изначально просила установить залог в размере €20 млн, однако суд решил снизить его в четыре раза. Об этом сообщило французское издание Le Monde со ссылкой на собственные источники.

«По нашей информации, прокуратура Парижа ходатайствовала об установлении залога в размере €20 млн», — говорится в материале.

Как отмечают журналисты, конечный залог в €5 млн, установленный судом, является «крайне небольшим», особенно если «учитывать финансовое состояние» Дурова. По разным оценкам, общее состояние основателя Telegram оценивается от $9 до $15,5 млрд, пишет газета.

В то же время, на допросе после задержания Дуров заявил, что в год зарабатывает «один дирхам ОАЭ» — «достаточно, чтобы оставить собеседников в недоумении», отмечает Le Monde. Согласно курсу Центробанка, 1 дирхам равен примерно 25 рублей.

«Павел Дуров — аскет. Или, по крайней мере, ему хочется себя таким представлять», — сказано в публикации.

Газета также напомнила, что в марте в интервью Financial Times Дуров утверждал, что мессенджер пока не приносит ему прибыль, хотя перед выходом на IPO Telegram оценивали в $30 млрд.

В мировом списке Forbes Павел Дуров занимает 128 строчку с суммарным состоянием в $15,5 млрд.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете.

Спустя четыре дня, 28 августа, прокуратура Парижа предъявила ему обвинения по шести пунктам, касающимся отказа сотрудничать с французскими властями, а также соучастия в предоставлении цифровых инструментов для распространения детской порнографии, торговли наркотиками и мошенничества и другие. Однако предпринимателя освободили из-под стражи, обязав его внести залог в размере €5 млн и запретили покидать Францию. Paris Match утверждал, что срок этого запрета составляет полгода.

По информации издания, залог в размере €5 млн Дуров должен будет выплатить по частям (сначала —€1 млн, затем — €500 тыс. ежемесячно в течение восьми месяцев).