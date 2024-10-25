К списку возможных покупателей российского бизнеса французской сети Auchan присоединился Газпромбанк, пишет Le Monde со ссылкой на неназванный источник.

По данным издания, в настоящий момент Газпромбанк уже вошел в завершающую стадию по покупке российского бизнеса Auchan. Информацию о проведении переговоров, касающихся этой сделки, подтвердили источники, знакомые с ситуацией, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По словам собеседников издания, среди потенциальных претендентов на покупку активов — российские розничные компании «Лента», X5 Group и «Магнит». При этом в «Магните» заявили, что не вступали в переговоры с Auchan.

«Ъ» не исключает, что Auchan пытается покинуть рынок России в преддверии ужесточения условий одобрения сделок по продаже российских активов резидентами «недружественных» стран. Новые правила анонсировал 17 октября министр финансов Антон Силуанов.

Условия будут включать в себя повышение дисконта для западных компаний, покидающих Россию, с 50% до 60%, а также обязательного платежа в российский бюджет — с 15% до 35%. В настоящий момент эксперты оценивают стоимость российских активов Auchan в 70 млрд рублей до вычета дисконта.

Французские СМИ 24 октября написали, что сеть гипермаркетов «Ашан», продолжавшая работать в России два с половиной года с начала военной операции на Украине, намерена уйти из страны и якобы нашла возможных покупателей своего российского бизнеса.

В «Ашан ритейл Россия» напомнили, что подобные слухи ходят уже несколько лет. «Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке», — заявили РБК в компании.