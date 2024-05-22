Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации (НПО) «Либерально-демократическая лига Украины»* (Liberal Democratic League of Ukraine*, LDLU*). Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

В Генпрокуратуре утверждают, что в основные задачи LDLU* входят дискредитация органов власти России и проводимой руководством страны внешней политики, размещение недостоверной информации о действиях российской армии, дестабилизация обстановки, а также эскалация напряженности в российском обществе.

В частности, LDLU* «открыто распространяет антироссийские идеи» и «осуществляет сбор средств для поддержки формирований киевского режима», утверждает ведомство. В то же время представители организации «призывают к помощи Украине, международной блокаде России» и «расширению антироссийских санкций».

«Кроме этого [представители «Либерально-демократической лиги Украины»*] поддерживают экстремистские организации и оказывают помощь их активистам», — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

В середине мая правительство России поддержало законопроект, который позволяет признавать нежелательными любые иностранные организации, в том числе учрежденные зарубежными госорганами. Сейчас нежелательной может быть признана деятельность только неправительственных организаций.

Законопроект разработала группа депутатов во главе с председателем комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела страны Василием Пискаревым. В нижнюю палату парламента его внесли в феврале 2024 года. Дата рассмотрения проекта в первом чтении пока не назначена.

Пискарев объяснял, что в случае принятия законопроекта за участие в деятельности нежелательной организации будет грозить штраф в размере до 500 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до четырех лет. Максимальный срок за организацию подобной деятельности будет составлять до шести лет лишения свободы, уточнил депутат.

*деятельность организации признана нежелательной на территории России