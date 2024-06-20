Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов заявил, что с 21 июня покинет свой пост по собственному желанию. Должность и.о. ректора вуза займет бывший замглавы Минюста Андрей Логинов. Телеграм-каналы также сообщают о грядущей отставке президента университета Ефима Пивовара. С чем может быть связана смена руководства РГГУ — в материале RTVI.

«Да, действительно. Все по собственной инициативе», — сказал Безбородов в разговоре с ТАСС.

По его словам, дальнейшие планы зависят от направлений работы нового ректора. До этого Безбородов уточнял, что срочный контракт с вузом действует до ноября 2024 года. Он допускал свой уход с поста ректора при его истечении и достижении возраста 70 лет.

Александру Безбородову 69 лет. Он работает в РГГУ с 1977 года. Был заведующим кафедрой истории России новейшего времени, деканом факультета архивного дела (1990—1996), заместителем директора Историко-архивного института (1992—1996), а затем его директором (с 1996 года). В 2013-2016 годах занял должность проректора РГГУ по учебной работе, а в 2018-м возглавил вуз. В 2019 году, на фоне протестов в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму, Безбородов заявил, что за участие студентов в несанкционированных митингах им может грозить отчисление. В марте 2022 года подписал обращение Российского союза ректоров с призывом поддержать военную операцию на Украине. В тексте документа говорилось, что университеты всегда были «опорой государству», в связи с чем они должны продемонстрировать уверенность и стойкость в условиях «экономических и информационных атак», а также сплотиться вокруг президента.

Кроме того, отставка грозит президенту РГГУ Ефиму Пивовару, пишет Brief. Источник телеграм-канала связал такое решение с обновлением управленческой команды вуза.

Почему в РГГУ меняется руководство

О грядущей отставке Безбородова в начале июня сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству и к учебному заведению. Собеседник из межвузовской комиссии, которая сотрудничает с РГГУ, связывал смену ректора с ухудшением показателей университета. Аналогичную версию привел Brief.

Как отметили «Ведомости», в 2021 году РГГУ занимал 45-е место в топ-100 лучших вузов России по версии агентства RAEX. Впоследствии университет продолжил терять свои позиции в рейтинге и сейчас занимает 54-е место.

Еще одной причиной отставки Безбородова мог стать скандал вокруг создания в РГГУ Высшей политической школы имени философа Ивана Ильина под руководством Александра Дугина, заявил «Ведомостям» вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, это могло создать для уходящего ректора «дополнительный негативный информационный фон».

В апреле на сайте Change.org была опубликована петиция от имени студентов РГГУ с требованием переименовать Высшую политическую школу, чтобы она не носила имени Ивана Ильина. Безбородов тогда заявил «Газете.Ru», что эту петицию опубликовала «украинская агентура», а не студенты. «Возмущение и негодование». Почему вокруг школы Ильина в РГГУ разгорелся скандал

Источник Brief также утверждает, что скандал вокруг создания школы имени Ильина был одной из причин отставки Безбородова, но, по его словам, «это не был единственный повод». В частности, Макаркин указал, что таким поводом мог стать возраст ректора. В ноябре Безбородову исполнится 70 лет, и он достигнет предельного возраста на этой должности.

По утверждению Макаркина, Безбородов всегда был государственным человеком, проводя в вузе политику в соответствии с курсом властей — более либеральную (характерна для 1990-х годов) или более консервативную.

«Меняется государство — он продолжает работать на то государство, которое есть», — отметил он.

Политолог Александр Немцев заявил, что Безбородову была поставлена задача перевести РГГУ на «прогосударственный вектор». По словам эксперта, вуз долгое время считался «оплотом российского либерализма», а преподавательский состав университета во многом сохранил «либеральный дух».

Кто станет новым ректором РГГУ

Источник «Ведомостей», близкий к правительству, утверждал, что новым ректором РГГУ может стать «опытный федеральный чиновник». Вскоре после заявления Безбородова об отставке в РГГУ сообщили, что с 21 июня должность исполняющего обязанности ректора займет бывший замглавы Минюста Андрей Логинов. Источник Brief, близкий к Минобрнауки, заявил, что соответствующий приказ 19 июня подписал глава ведомства Валерий Фальков.

В конце мая президент России Владимир Путин освободил Логинова от должности статс-секретаря — замминистра юстиции, которую он занимал с июля 2020 года. В Минюсте тогда заявили, что решение принято «в связи с переходом на другую работу».

Андрею Логинову 66 лет. Он выпускник МГУ и Заслуженный юрист России. Работал на кафедре этнографии исторического факультета МГУ. В 1987-1988 годах был советником посольства СССР в Афганистане. В 1990-х работал в различных коммерческих и государственных структурах, а также возглавлял управление Администрации президента по взаимодействию с партиями. С 2000 по 2012 год Логинов был полномочным представителем правительства в Госдуме, с 2012 по 2020 год — заместителем руководителя Аппарата кабмина. В Минюсте курировал департамент международного права и сотрудничества и департамент законопроектной работы и коммуникаций. В 2023 году Логинов предложил законодательно закрепить понятие «русофобия» и ввести за нее уголовную ответственность. В ноябре того же года он возглавил российскую делегацию в ООН на сессии в Женеве, посвященной правам человека. Во время отчета Логинов заявил, что «права ЛГБТ*-граждан защищены в России законодательными практиками», а запрет касается только пропаганды «нетрадиционных отношений». Через несколько дней Минюст направил в суд иск о признании ЛГБТ* экстремистской организацией и ее запрете в России.

*решением Верховного суда «международное движение «ЛГБТ»» признано экстремистским, его деятельность в России запрещена