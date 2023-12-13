Губернатор Курской области Роман Старовойт высказался против введения запрета или ограничений на прерывание беременности. По мнению главы региона, аборт — это право и личное решение самой женщины.

«Мое стойкое убеждение — ни в коем случае нельзя запрещать аборты. Это право женщины. Оно должно быть неприкасаемо. <…> Но как, кто подвел к решению и насколько женщина осознанно принимает его? Поэтому предусматриваются “дни тишины”, консультации, разъяснения. Конечно же, государственные клиники будут работать в том же формате», — приводят «Курские известия» слова Старовойта.

По словам губернатора, для него запрет абортов — это «путь в никуда» и такая мера, как показывает «опыт тех, кто это сделал», не показывает эффективности.

«Тема тонкая, мы открыты к обсуждению. К слову, есть какая-то скрытая история: выявлено, и это подтверждено, что частные клиники по документам приобретают больше медикаментов, чем показывается потом», — отметил он.

Старовойт добавил, что на территории региона есть частные медицинские центры, которые имеют лицензию на прерывание беременности и они будут продолжать работать.

Губернатор также пояснил, что внесенный в областную думу законопроект о запрете склонения женщины к аборту подразумевает введение ограничений на пропаганду образа жизни чайлдфри, которая, по его мнению, финансируется из-за рубежа.

«Безусловно, разговор с врачом или супругом по поводу того, оставить ребенка и рожать, не будут расцениваться как склонение. Мы видим, что вся эта история финансируется из-за рубежа по аналогии к склонению к самоубийству. Это прессинг и насаждение», — цитирует его портал «Край».

Курская область стала одним из первых регионов, где частные клиники начали отказываться от проведения абортов. Сейчас, по словам Старовойта, такую процедуру не делают четыре из шести местных коммерческих медицинских учреждений, имеющих соответствующую лицензию.

Накануне депутаты Заксобрания Нижегородской области внесли в Госдуму проект о запрете абортов в частных клиниках по всей стране. В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что такая мера, по их мнению, поможет повысить рождаемость.

Кроме того, авторы законопроекта указывают на безответственность молодого поколения, которое откладывает рождение детей «до получения образования, профессии, до приобретения материальных благ», а также критикуют условия проведения операций в частных клиниках.

В конце ноября нижегородский губернатор Глеб Никитин внес в региональное ЗакС проект закона о запрете частным клиникам проводить аборты. В пояснительной записке к документу отмечалось, что он разработан для улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений, возникающих из-за прерывания беременностей.

Вскоре после этого нижегородцы организовали сбор подписей против инициативы главы региона. Авторы петиции указали, что считают, что принятие такого закона нарушает сразу несколько неоспоримых прав человека, в частности:

права человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья;

права человека на пользование результатами научного прогресса и их практического применения;

права свободно и ответственно принимать решение относительно числа детей, времени их рождения и интервалов между рождениями.

В конце ноября депутаты Заксобрания Нижегородской области единогласно и без обсуждений поддержали внесение поправок в федеральное законодательство о запрете на проведение абортов в частных клиниках.

В начале декабря РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что законопроект об исключении абортов из услуг частных клиник планируют внести в Госдуму весной 2024 года. По данным собеседника агентства, в рамках инициативы планируется сократить «срок, при котором возможно прерывание беременности».

О том, что в Госдуме прорабатывают вопрос о законодательном запрете частным клиникам в России проводить аборты, в середине ноября сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники. По информации издания, письмо с такой просьбой спикеру Госдумы Вячеславу Володину направил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который неоднократно призывал к утверждению подобной инициативы на федеральном уровне.