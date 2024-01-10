Лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил уничтожить Южную Корею, использовав для этого весь арсенал северокорейских сил. По его словам, такой сценарий возможен в случае, если Сеул «осмелится попытаться использовать» против КНДР свои вооруженные силы.

«Если Республика Корея осмелится попытаться использовать вооруженные силы против КНДР или угрожать ее суверенитету и безопасности, если представится такой шанс, мы без колебаний уничтожим Республику Корея, мобилизовав все средства и силы, имеющиеся в наших руках», — приводит слова Ким Чен Ына северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Глава КНДР отметил, что Пхеньян намерен предпринимать «решительные действия, основанные на принципе праведной борьбы», до тех пор, пока «бандитские правящие круги Республики Корея не осознают ошибочность самоубийственной политики конфронтации с КНДР».

КНДР не намерена «в одностороннем порядке» использовать свои «превосходящие силы», но и также не собирается «избегать войны», подчеркнул Ким Чен Ын.

В конце декабря лидер Северной Кореи приказал армии и военной промышленности страны ускорить подготовку к войне. Агентство ЦТАК передавало, что подобные задачи были поставлены на основе «глубокого анализа серьезной военно-политической ситуации на Корейском полуострове, которая накалилась до предела из-за беспрецедентных происков <…> США и их сателлитов против Республики».

До этого в декабре Ким Чен Ын говорил, что КНДР без колебаний нанесет ядерный удар, если враг «спровоцирует ее ядерным оружием». Такое заявление он сделал на встрече со 2-й краснознаменной ротой, участвовавшей в недавнем запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18».