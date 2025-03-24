В России проблемы с демографией, потому что за последние 100 лет мужчины стали инфантильными, пьют пиво на диване и ничего не делают по дому, а все хозяйство вынуждены вести женщины. Об этом в эфире НТВ заявил лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин.

По его словам, «плясать [в этом вопросе] нужно от печки, а печка у нас зарыта очень глубоко». По его мнению, современная «цивилизация городов никогда не будет рожать детей».

«Потому что мужчины, переселившиеся в города, теряют свой функционал. Что такое мужчина в квартире сегодня? Он не рубит дрова, не ходит в лес, не копает огород, не чинит крышу, он заработал денег на своей работе. Зарплату принес, коммуналку заплатил, сидит на диване, пьет пиво, смотрит “Спартак-Москва” — ЦСКА», — заявил Кормухин, уточнив при этом, что сам болеет за красно-белых.

Между тем женщины, продолжил православный активист, вынуждены убираться, мыть посуду, готовить, следить за детьми.

«И вот она смотрит на этого мужчину, сидящего на диване с пивом в руке, смотрящего телевизор, и говорит: “Ах ты такой-сякой гад, я тут пашу, а ты ничего не делаешь, только перед телевизором сидишь”. Вот в таком обществе мы за последние 100 лет вырастили вот этих инфантильных [мужчин]», — отметил Кормухин.

Чтобы изменить ситуацию, добавил он, Россия «должна опять стать христианской цивилизацией из каинитской безбожной потребительской цивилизации, где люди ставят во главу угла мамону и золотого тельца».

«2% воцерковленных людей в России обеспечивают 10% рождаемости», — привел статистику лидер «Сорок сороков».

В январе в РПЦ выразили мнение, что государственных мер поддержки семей недостаточно для улучшения демографической ситуации, и выступили за законодательный запрет абортов в частных клиниках. По данным патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, 87 регионов установили контроль над этой сферой, а более 530 частных клиник добровольно отказались от проведения абортов.

21 марта депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер заявил, что мужчин, из-за которых женщина пошла на аборт, стоит кастрировать, подчеркнув, что нельзя винить в прерывании беременности исключительно представительниц слабого пола. По его словам, мужчина, «залезая на женщину», должен понимать, что это его «зона ответственности».

Позднее в разговоре с изданием «Подъём» Вегнер сообщил, что «выразил в шутливо-гротескной форме свое отношение к безответственности мужчин, которые толкают своих женщин на аборт.

«Основная причина увеличения количества абортов — это безответственность мужчин. Зачем тебе этот причиндал-то, если ты им не умеешь пользоваться? <…> Кто является основным, так сказать, деятелем в этой связке? Мужчина. И если он ответственный, он должен свою женщину остановить. Либо не доводить до этого», — добавил он.