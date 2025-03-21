Мужчин, из-за которых женщина пошла на аборт, стоит кастрировать, заявил в эфире ОТВ депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. По его словам, нельзя в прерывании беременности винить только представительниц слабого пола.

«Что меня сегодня удивляет: мы обсуждаем женщину, она виновата — пошла, сделала аборт. А кто ее к этому подтолкнул? Где вторая сторона? Кто ответственен? Сильный мира сего ответственен за женщину. Если он ее подтолкнул, она сделала аборт, давайте вернемся к нему и отрежем ему хрен!» — заявил Вегнер в эфире ОТВ во время обсуждения вопроса запрета абортов.

По его словам, мужчина, «залезая на женщину», должен понимать, что это его «зона ответственности».

«Ты должен думать, что от этого рождаются дети. Это и есть процесс воспитания, от которого мы ушли», — подчеркнул он.

Еще один участник дискуссии, журналист Иннокентий Шеремет заявил, что надо запретить не только аборты, в том числе через ОМС, но и гламурные журналы, ведь из-за них женщины отказываются рожать.

«Надо запрещать гламурные журналы, которые пропагандируют бездетность, они могут это не говорить, но, по сути, они пропагандируют это. Они превращают женщин в отмороженных сук, и так 35 лет подряд», — уверен он.

Он добавил, что в платных клиниках «во имя прибыли убивают детей».

24 февраля губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал гинекологов-акушеров «ярыми сторонниками» и «инициаторами» проведения абортов. По его мнению, часть из них «застряла в 90-х, когда в медицине многое рулилось на гранты ВОЗ и других “людоедских” лавок, которые сейчас начали разгонять сами их хозяева».

В ноябре 2024 года депутат Госдумы от Курганской области Александра Ильтяков заявил URA.ru, что россиянки должны рожать, «пока „рожалка“ работает». В противном случае случае женщина идет «против воли Создателя» и «убивает себя, свой род, своих близких грехом своим», отметил он.

Позже, выступая в эфире радио «Комсомольская правда», депутат назвал «чучелами» женщин, которые хотят решать сами, когда им рожать, и допустил, что боевые действия на Украине происходят из-за абортов.

«Вы же хотели, чтобы меньше нас было? Ну, пожалуйста», — сказал Ильтяков.

Отвечая на вопрос ведущего, не считает ли он грубыми свои слова о «рожалке», депутат пояснил, что речь идет о «детородных функциях, матке, яйцеклетке, сперматозоиде». По мнению Ильтякова, в грубой форме, «может быть, более доходчиво будет для тех, кто собирается сделать аборт».

После этого бывшая сотрудница Следственного комитета Екатерина Герлах обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить депутата на «разжигание ненависти, вражды и экстремизм» по отношению к женщинам из-за его высказываний.