В 22 из 89 российских регионов зарегистрированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила, заболеваемость которой в стране на 13% превысила среднемноголетний показатель, достигнув 0,08 случая на 100 тысяч жителей, сообщил Роспотребнадзор.

В ведомстве напомнили, что вирус Западного Нила (ВЗН) переносят клещи и комары, которые встречаются в центральных российских регионах и Поволжье, преимущественно в Волгоградской и Астраханской областях, хотя традиционно обитают в более южных районах. Изменение ареала их обитания вызвано потеплением климата, уточнили в Роспотребнадзоре.

Нынешнее превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России ведомство считает незначительным, отмечая, что в большинстве регионов, где зарегистрированы случаи заражения, речь идет о единичных пациентах.

Кроме того, пояснили в Роспотребнадзоре, с 2023 года в стране выявляют больше случаев заражения ВЗН, поскольку именно в это время ведомство усилило работу «в части мониторинговых исследований».

Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, эндемичное для 90 стран Африки, Америки, Европы и Азии. Естественным резервуаром вируса являются птицы, от которых заражаются кровососущие насекомые, а они, в свою очередь, могут при укусе заразить человека. Между людьми ВЗН не передается. После заражения больной испытывает общую интоксикацию с сопутствующими симптомами — повышением температуры, появлением сыпи на коже, болями в голове, мышцах и суставах. В тяжелых случаях у пациентов развивается менингит или менингоэнцефалит.

Медицинский директор «СберЗдоровья» Вуада Мохамед Али пояснил «Ведомостям», что у 80% заразившихся болезнь протекает в легкой форме, но у остальных вызывает осложнения, связанные с поражением центральной нервной системы и может привести к летальному исходу. В группе риска чаще всего оказываются пациенты старше 60 лет, диабетики, алкоголики и страдающие хроническим гепатитом С, ВИЧ и онкологическими заболеваниями.

Основной способ профилактики ВЗН — это отказ от посещения мест, где велик риск получить укусы комаров, и использование репеллентов. С приходом осени по мере снижения температуры воздуха заболеваемость лихорадкой Западного Нила естественным образом пойдет на убыль, заверил врач-инфекционист сети клиник «Будь здоров» Глеб Рыжов.

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков ранее заявлял, что возникновение эпидемии ВЗН в России исключено, поскольку фиксируются лишь единичные случаи, а от человека к человеку болезнь не передается.

Еще в апреле 2024 года член Европарламента от Италии Джанантонио да Ре обратился в Еврокомиссию с предупреждением о том, что в ЕС зафиксирован рост случаев заражения лихорадкой Западного Нила, и призывал принять профилактические меры.