Певица Лолита Милявская заявила RTVI, что ее никак не задевает то, что тюменский бренд электроники CaseGuru запретил ей и другим участникам «голой» вечеринки приобретать у них товары. Основатель компании Вадим Боков сообщил RTVI, что черный список, куда также попали несколько иногентов, при необходимости может быть расширен.

«Мне по*** [все равно]. Я не знаю, о каком бренде идет речь, и мне, честно, по*** [все равно]. Мне все равно, чем он занимается. Вот если бы молочные фирмы меня отказались обслуживать, я бы расстроилась, потому что я молокоман», — сказала Лолита.

Основатель CaseGuru Вадим Боков заявил RTVI, что его компания «придерживается пророссийских взглядов и не любит либеральную всю эту историю».

«Те конкретные имена, которые есть в списке, они иноагенты. Это первый признак, что они придерживаются либеральных взглядов. А что касается участников «голой» вечеринки, то мы считаем, что не совсем правильно заниматься такими вещами, когда, образно, на дворе война, а люди веселятся, отдыхают», — сказал он.

По словам Бокова, бренд также решил отказать в обслуживании критикам с сайта «Пикабу», потому что площадка, по его мнению, «объединяет самый жесткий весь негатив, который есть».

«Люди там изливают говно, и я не считаю нужным в принципе с ними, так сказать, работать. У нас частная компания, мы имеем право отказывать тем, кому хотим. Список пока такой, но он запросто может быть расширен, если кто-то будет говорить негативные вещи в нашу сторону либо в сторону государства, будет критиковать его», — пояснил основатель компании.

В разделе «Политика обслуживания клиентов» на сайте CaseGuru отмечается, что компания официально отказывает не только в продаже товара, но и в гарантийном, а также постгарантийном обслуживании публичным личностям, которые «открыто выражают в общественном пространстве либеральные идеи и взгляды». Среди тех, кого CaseGuru отказывается обслуживать, в числе прочих указаны блогеры Илья Варламов* и Юрий Дудь*, журналист Алексей Пивоваров*, лауреат Нобелевской премии и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов*, а также «все без исключения» участники «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Кроме того, CaseGuru, согласно своей политике обслуживания, вправе отказать в продаже устройств и сервисном обслуживании тем, кто критиковал компанию в соцсетях и популярных площадках, например, на сайте «Пикабу».

«Голая» вечеринка Ивлеевой

В декабре 2023 года Анастасия Ивлеева провела в Москве скандальную «голую» вечеринку. На мероприятии присутствовали звезды российского шоу-бизнеса. Помимо Милявской, туда пришли Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Анна Asti и другие.

Публикация откровенных фото и видео с «голой» вечеринки в социальных сетях вызвала волну возмущения в соцсетях и среди представителей власти. Участников скандального мероприятия начали вырезать из новогодних телепроектов и отменять им концерты.

Звезды, посетившие «голую вечеринку», записали видео с оправданиями. Некоторые из них съездили в Донбасс.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов