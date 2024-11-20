Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 32 человек, осужденных «за совершение экстремистских преступлений». Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба главы государства.

В список вошли восемь женщин и 24 мужчины. Как уточняется, 17 помилованных имеют хронические заболевания, один имеет инвалидность. Двое из списка являются многодетными, девять человек — старше 50 лет. Имена этих людей и подробности уголовных дел не приводятся.

В сообщении говорится, что «все они признали вину, раскаялись в содеянном и ходатайствовали о помиловании», и что МВД страны проследит за их «правопослушным поведением».

Это шестое помилование осужденных в Беларуси в этом году, о которых сообщала пресс-служба президента. Предыдущее состоялось 7 ноября и коснулось 31 человека.

Всего пять прежних указов о помиловании охватили 143 осужденных по делам об экстремизме и «за преступления протестной направленности».

Кроме того, в июле Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера, которого в Беларуси признали виновным в терроризме по делу о взрыве на железнодорожной станции и приговорили к смертной казни. После помилования немец участвовал в масштабном обмене заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада.

В марте СМИ Беларуси писали со ссылкой на замначальника управления Следственного комитета по Минску Андрея Гриба, что после протестов 2020 года только в столице было возбуждено более 7400 уголовных дел за «экстремизм». По словам представителя СК, речь шла о «захвате государственной власти», а протестующими руководили несколько групп, которые еще задолго до этого «обосновались» в Польше и Литве и «захватили внимание аудитории».