Лукашенко рассказал, о чем украинские генералы просили его в начале СВО

В самом начале российской специальной военной операции в конце февраля 2022 года украинские генералы звонили президенту Беларуси Александру Лукашенко и спрашивали, как можно сдаться в плен. Об этом сам глава республики рассказал 31 октября на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«На окраине Киева были [российские] войска. <…> Мне звонили украинские генералы, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен», — поделился белорусский лидер.

О своей реакции на эти просьбы Лукашенко не сообщил — равно как и не назвал имена звонивших. Вместо этого политик заявил, что Минск обязательно должен присутствовать за любым переговорным столом, где будет идти речь об урегулировании украинского конфликта.

«Это вопрос гарантии нашей безопасности. Больше мы ничего не требуем в этом плане. Готовы в этом направлении работать», — заверил президент Беларуси.

Аналогичное заявление Лукашенко делал 17 октября в своем выступлении. По его словам, дело не в том, что кто-либо «оттяпает» территории до белорусского Гомеля, а в том, что на переговорах по Украине якобы «могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать».

«Я всегда настаивал, и украинцам говорю об этом, и россиянам, [президента России Владимира] Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы. Почему? Потому что это наша проблема. Я не хочу, чтобы там решались вопросы — наши вопросы — без нас», — отметил президент республики.