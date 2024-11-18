Правительства США, Франции и Великобритании, разрешая Киеву наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории России, вступили «в фазу мести и безумия». Об этом в эфире телеканала VTV заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Священный Альянс Зла только что разрешили <…> (президенту Украины Владимиру. — прим. ред.) Зеленскому использовать ракеты большой дальности для нападения на нашу сестру Россию. Говорю вам: это решающий момент. Могу сказать, что они вступили в фазу безумия североамериканского империализма, фазу мести», — сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы отметил, что его страна принадлежит к зарождающемуся многополярному миру и будет стремиться к «освобождению Латинской Америки и стран Карибского бассейна от колониальных лап американского империализма и его европейских вассалов».

Также Мадуро обратил внимание на необходимость защитить Венесуэлу от «воинственного сумасшествия империи гринго».

Накануне The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной поставленных США ракет большой дальности ATACMS для ударов по территории России. Источники издания отметили, что первоначально оружие, скорее всего, будет использовано для защиты украинских сил в Курской области на западе России. Решение Байдена является серьезным изменением в политике США, произошедшим за два месяца до того, как главой государства станет избранный президент Дональд Трамп, который давно пообещал ограничить дальнейшую поддержку Украины.

В Белом доме, Госдепартаменте и Пентагоне эту информацию пока не прокомментировали. Le Figaro писало, что Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине наносить удары по России с использованием своих дальнобойных вооружений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Владимир Путин высказывался по поводу возможного разрешения Украине бить дальнобойным оружием по территории России.

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X также предупредил о риске для Запада из-за разрешения Украине применять дальнобойное оружие для ударов по России. «Проблема в том, что Россия ответит зеркально», — написал он.