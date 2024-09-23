Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что в какой-то момент Европе необходимо будет «переосмыслить» отношения с Россией. Об этом он заявил на международной конференции по вопросам мира во Дворце конгрессов в Париже.

По словам французского президента, необходимо задуматься о «мире в Европе завтрашнего дня» с учетом того, что Европа «не ограничивается Евросоюзом и НАТО».

«Мы пытаемся развивать Европейское политическое сообщество, но нам нужно будет задуматься о новой форме организации Европы, а затем переосмыслить наши связи с Россией, [подумав] о мире на этом [европейском] континенте», — сказал Макрон (цитата по ТАСС).

Он призвал к построению «нового мирового порядка», поскольку нынешний порядок, который был задуман в конце Второй мировой войны, «неполноценен и несправедлив».

В частности, Макрон выступил за более активное участие в международных организациях «густонаселенных стран, которые еще не существовали, когда формировался нынешний мировой порядок». Он заявил о намерении поднять этот вопрос на 79-й сессии Генассамблеи ООН.

В июне 2022 года Макрон отмечал, что западным лидерам не следует «унижать Россию», чтобы после прекращения боевых действий на Украине можно было найти дипломатическое решение конфликта.

Эти слова Макрона вызвали критику на Украине — тогдашний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение, что такие заявления «могут только унизить Францию и любую другую страну», которая выступит с аналогичным призывом. Кулеба выступил за то, чтобы «сосредоточиться на том, как поставить Россию на место».

В феврале 2023 года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что позиция Макрона изменилась со времени, когда он говорил о недопустимости унижения России. Зеленский отмечал, что именно Макрон «проложил путь для поставок танков» Киеву, а также поддержал заявку Украины на вступление в ЕС.

Спустя год, в феврале 2024 года, Макрон допустил будущую отправку войск на Украину. Позже он объяснял, что такой сценарий возможен, если рухнет оборона ВСУ или поступит запрос от самого Киева.

В Кремле отмечали, что внимательно отслеживают заявления Макрона, которые считают «опасной тенденцией». Москва предупреждала, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет «неизбежным», если военные альянса появятся на территории Украины.