Президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире телеканала France 5 заявил, что страна может признать государство Палестина в июне 2025 года. The Guardian пишет, что такой шаг Франция может сделать на конференции в Нью-Йорке по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

«Мы должны двигаться к признанию (Палестины — Прим. RTVI), и мы сделаем это в ближайшие месяцы», — сказал Макрон.

По словам главы республики, цель Франции — председательствовать с Саудовской Аравией на конференции по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

«Я сделаю это, потому что верю, что в какой-то момент это будет правильно, и потому что я также хочу участвовать в коллективной динамике, которая также должна позволить всем тем, кто защищает Палестину, в свою очередь признать Израиль, чего многие из них не делают», — подчеркнул Макрон.

Как сообщал ТАСС, главы МИД Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии заявили, что примут участие в международной конференции по Палестине в июне 2025 года. Министры иностранных дел пяти арабских стран, а также генеральные генеральные секретари исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) и Лиги арабских государств обратились к Совету Безопасности ООН «начать фактическую реализацию решения о (создании — Прим. RTVI) двух государств, чтобы устранить корень напряженности на Ближнем Востоке».

В мае 2024 года Испания, Норвегия и Ирландия признали независимость Палестины. В июне МИД Армении опубликовал заявление о признании Палестины в качестве независимого государства. В ведомстве добавили, что Ереван заинтересован в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также «прочного примирения между еврейским и палестинским народами». Всего на конец июня 2024 года Палестину признали 147 из 193 государств членов ООН.