Власти Франции считают важным продолжать поддерживать Украину, чтобы не допустить ее поражения в военном конфликте с Россией, в то же время Париж видит, что на Западе начинают сомневаться по поводу будущего развития боевых действий. Об этом в интервью каналу France 5 заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Французский лидер заверил, что Париж «не откажется от Украины». «Мы не можем допустить, чтобы Россия победила на Украине», — отметил он.

При этом Макрон отметил, что Франция чувствует, что европейские страны начинают сомневаться.

«Мы чувствуем, что американцы сомневаются», — сказал президент.

По словам Макрона, вопрос дальнейшего оказания помощи Украине — один из основных в будущем году. Он отметил, что «на карту поставлен суверенитет Европы».

В ноябре президент Франции говорил о возможности переговоров между Москвой и Киевом. При этом он отмечал, что решение о том, вступать в переговорный процесс или нет, должна принимать только сама Украина.

До этого, в феврале, французский президент заявлял, что, хотя Париж и хочет победы Украины, он не желает «разгрома России» или переноса военных действий на ее территорию.

19 декабря командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ВСУ ведут боевые действия в условиях превосходства российской армии и находятся в «сложной ситуации». По его словам, командование армии принимает меры, в том числе «для усиления обороны», а российские войска «продолжают проведение наступательных действий».

Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, говорил, что российская армия владеют инициативой на линии боевого соприкосновения.

При этом командующий ВСУ Валерий Залужный отрицательно ответил на вопрос, является ли ситуация в зоне военных действий патовой. Он также отказался комментировать публикации о том, что Украина якобы готовит новое контрнаступление в 2024 году, «иначе это будет шоу».