Росфинмониторинг внес галериста Марата Гельмана* в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В соответствии с законодательством, его банковские счета будут заморожены, а их обслуживание будет приостановлено.

Внесение в реестр Росфинмониторинга означает, что против галериста завели еще одно уголовное дело — по статьям, связанным с экстремизмом или терроризмом.

Марат Гельман* в декабре 2021 года был внесен Минюстом в реестр иноагентов. Комментируя это решение, Гельман* назвал его печальным, но лично для него в имиджевом плане ничего не значащим.

В январе 2022 года на двери московской квартиры галериста появилась сделанная краской надпись «Иноагент». Комментируя это событие RTVI, Гельман* предположил, что к нему причастны «маргинальные организации», которые ранее занимались преследованием оппозиции и свободных медиа, а после победы над ними вынуждены «искать новых врагов каких-то, чтобы доказать свою необходимость, нужность».

В конце 2022 года Гельмана* объявили в России в розыск. В карточке базы розыска ведомства было указано, что галериста разыскивают по уголовной статье, но по какой именно — не уточнялось. Сам Гельман* тогда предположил, что это связано с его регулярными критическими высказываниями о российской военной операции на Украине.

«Это неприятно, но, с другой стороны, я понимал, что этим все кончится», — отмечал он.

По словам галериста, о розыске он узнал из телеграм-каналов, но не удивился этому, поскольку на протяжении длительного выражает свою позицию по поводу боевых действий на Украине.

Гельман* также является участником основанного российской оппозицией за рубежом Антивоенного комитета России**, который Генпрокуратура признала нежелательной организацией.

Гельман* с 2014 года проживает за границей.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** деятельность организаций признана нежелательной на территории России