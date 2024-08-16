Росфинмониторинг внес бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш* и главу ФБК** Марию Певчих* в обновленный список террористов и экстремистов, следует из информации на сайте ведомства.

Причины, по которым Росфинмониторинг принял решение включить Ярмыш* и Певчих* в перечень, не указаны.

Помимо них, в реестр также внесли бывших адвокатов Навального Александра Федулова и Ольгу Михайлову, журналисток Антонину Кравцову (Фаворскую) и Ольгу Комлеву, продюсера канала «Навальный LIVE**» Нину Волохонскую, осужденного по делу об участии в подпольных штабах Навального** и донатах ФБК** Алексея Маляревского и ведущего YouTube-канала “Популярная политика” Дмитрия Низовцева*.

В соответствии с законодательством, их банковские счета будут заморожены, а их обслуживание будет приостановлено. Комлева и Фаворская ранее были арестованы и доставлены в СИЗО. Против них выдвинуты обвинения в содействии экстремистской организации.

Мария Певчих* была заочно арестована Басманным судом в январе 2024 года по обвинению в организации экстремистского сообщества и распространении фейков о Вооруженных силах России. Ярмыш* и Низовцев* также были заочно арестованы судом по обвинению в участии в экстремистском сообществе и распространении ложных сведений о российской армии, и объявлены в розыск.

* внесены Минюстом в список иностранных агентов

** связанные с Навальным структуры были признаны в России экстремистскими, запрещены и ликвидированы