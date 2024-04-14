Блогеру-бизнесмену Дмитрию Портнягину, кторый был задержан в Ростове-на-Дону и доставлен в Москву для дачи показаний, вменяют уклонение от налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК) и легализацию денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК), передает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанного Михаила Мушаилова.

По словам защитника, суд по избранию меры пресечения для Портнягина состоится в понедельник, 15 апреля. «Пока у нас нет информации о том, какую именно [меру пресечения запросило следствие]», — добавил адвокат, подчеркнув, что пока бизнесмен остается в статусе задержанного.

«Налоговая недоимка полностью возмещена, компенсирована», — заявил Мушаилов RT, уточнив, что Портнягина допрашивали с вечера 13 апреля до раннего утра 14 апреля.

Телеграм-канал Mash без ссылки на источник утверждает, что Портнягин уже признал вину в неуплате налогов, и его защита настаивает на прекращении преследования по этой статье, поскольку блогер возместил государству ущерб в размере 187 млн рублей.

«По статье о легализации денежных средств на допросе он дает уклончивые показания и не признает вину. Следствие также подозревает блогера в дроблении бизнеса, для уменьшения суммы уплаты налогов», — говорится в сообщении канала.

Информацию о признании Портнягина в уклонении от уплаты налогов подтверждает и телеграм-канал Baza. По его данным, на допросе 13 апреля бизнесмен признал, что в 2018 году поделил доходы с женой и другом детства, чтобы платить налоги по упрощенной схеме.

«Предприниматель раскаялся во время допроса. Он рассказал следователям, что по большей части всеми бизнесами в семье занималась жена — сам он больше был маркетологом, снимал видео и подкидывал идеи», — утверждает Baza.

В сообщении канала также говорится, что на допросе у Портнягина требовали предоставить сисок предпринимателей, входящих в созданный им элитный Сlub 500. Задержанный заявил, что «по корпоративным правилам он не может раскрыть список резидентов», пишет Baza.

Дмитрий Портнягин — блогер и бизнесмен, основатель международного закрытого бизнес-клуба для предпринимателей Сlub 500. В его описании говорится, что туда входят лидеры рынка со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд рублей в год. Также Портнягин выпустил книгу о бизнесе «Трансформатор» и ведет одноименный влог на YouTube, у которого сейчас насчитывается около 1,5 млн подписчиков. В марте 2024 года бизнесмен зарегистрировал благотворительный фонд «Большое дело» для поддержки военнослужащих и семей участников военной операции на Украине.

О возбуждении уголовного дела в отношении Портнягина стало известно 11 апреля. Тогда же по 17 связанным с ним адресам, включая бизнес-клуб Club 500, банный комплекс Siberia и квартиру в комплексе «Москва-Сити», прошли обыски. Была задержана жена бизнесмена Екатерина Портнягина.

Сам он написал в телеграм-канале, что находится в зоне проведения российской военной операции, куда привез гуманитарную помощь, и пообещал оплатить пени и штрафы за долги по налогам в течение дня. Вечером 11 апреля Следственный комитет сообщил, что ущерб по делу удалось полностью возместить.

Тем не менее 12 апреля Портнягин был задержан в Ростове-на-Дону. Источник «Известий» сообщал, что бизнесмена повезут на допрос в Москву.

По тем же уголовным делам, фигурантом которых является Портнягин, проходит и его жена Екатерина. Следователи московского ГУ СК допросили ее несколькими днями ранее и отпустили.

Следствие считает, что в 2018-2020 годах супруги недоплатили более 124 млн рублей налогов и в дальнейшем перевели свыше 91 млн рублей из этих денег «на счета третьих юридических лиц». «В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 млн рублей», — говорилось в сообщении Следственного комитета.