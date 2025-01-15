Самоубийство баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы могло быть подстроено. Об этом рассказали Mash его друг, ссылаясь на предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы в Латвии

Марк Пугачев сообщил, что латвийские специалисты обнаружили расхождения с заключением из России. По его словам, следы на теле баскетболиста якобы показались экспертам из Латвии подозрительными и неестественными, а в документах из Москвы это не указано.

При этом друг Тиммы заявил, что утверждать окончательно пока нельзя, так как финальных результатов не было.

По данным телеграм-канала, родственники спортсмена уже в курсе и планируют добиваться возбуждения уголовного дела по статье о доведении до самоубийства, несмотря на итоги экспертизы. Требуют у следствия изучить бумаги, переписки, звонки и так далее, пишет Mash.

Тело 32-летнего баскетболиста Тиммы обнаружили в ночь с 16 на 17 ноября в подъезде одной из гостиниц Москвы. Спортсмен совершил суицид.

Накануне, 16 декабря, свой 42-ой день рождения отмечала его экс-супруга Анна Седокова. По информации телеграм-каналов, Тимма поздравил певицу публикацией совместного видео, а затем в течение дня неоднократно пытался связаться с ней, записывая голосовые сообщения.

Как писал Baza, после того как Тимма развелся с Седоковой, он стал публиковать в своих соцсетях контент, который тревожил его подписчиков. В частности, это были видео с камеры, направленной с балкона вниз, а также кадры, на которых виднелись пачки таблеток.

В октябре Седокова после четырех лет брака с Тиммой подала на развод и объявила о завершении «очень сложных отношений». Московский суд официально расторг брак в начале декабря.