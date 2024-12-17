В Москве в ночь с 16 на 17 декабря обнаружили мертвым бывшего мужа певицы Анны Седоковой, 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Его тело обнаружили в одном из столичных отелей. По предварительной информации, мужчина совершил суицид. Что известно об обстоятельствах гибели спортсмена — в материале RTVI.

«Позвоните Анне»

По данным телеграм-канала Baza, тело баскетболиста нашли ночью в подъезде трехзвездочного отеля на улице Макеева на западе Москвы. Рядом с мужчиной находился телефон, на экране которого был номер бывшей жены с надписью «Позвоните Анне».

Также возле тела нашли бумажный стаканчик с ягодным соком, а в номере, который снимал баскетболист, обнаружили бутылку водки, отмечает телеграм-канал SHOT.

Канал пишет, что примерно за час до гибели Тимма написал под одним из постов Седоковой в Instagram* даты «02.07.92 — 16.12.24», как бы «намекнув на свою смерть в ближайшие часы», пишет канал. Сейчас комментарий спортсмена не доступен для просмотра, так как певица скрыла комментарии под своими последними публикациями в соцсети.

SHOT утверждает, что сердце спортсмена остановилось примерно в 00:15 17 декабря, а его тело обнаружили через 16 минут после этого.

Как пишет телеграм-канал Baza, причиной смерти баскетболиста стала асфиксия.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео с камеры домофона, запечатлевшее баскетболиста незадолго до его смерти. На кадрах видно, как Тимма со стаканом в руке подходит к дому, параллельно записывая голосовые сообщения на телефон. После этого он в течение минуты пытается открыть дверь подъезда, чтобы войти внутрь. Согласно данным каналов, примерно через 45 минут баскетболист умер.

Как рассказала NEWS.ru сотрудница гостиницы, где остановился Тимма, тело спортсмена обнаружил житель дома, расположенного по соседству.

«Нашел человек, живущий в соседнем доме. Остальная информация у полиции. Сейчас в хостеле проводят проверку, работают сотрудники полиции. Пока что больше нет информации никакой», — рассказала она.

По данным Baza, Тимма заселился в отель 14 декабря, за два дня до дня рождения Седоковой. Канал допустил, что баскетболист приехал в Москву, чтобы лично поздравить бывшую жену с праздником.

По информации Shot, баскетболист снял номер недалеко от дома Седоковой. По словам сотрудника гостиницы, Тимма «был в хорошем настроении и постоянно улыбался».

«Любовь без денег не существует»

16 декабря Анна Седокова праздновала день рождения. В своих соцсетях певица делилась, что не захотела в этот день устраивать шумное праздничное мероприятие и отметила 42-летие дома. В одном из видео, опубликованных в Instagram*, певица рядом с сыном задувала свечи на торте.

Тимма решил публично поздравить бывшую жену. Баскетболист опубликовал небольшое видео с участием Седоковой, где они вместе смотрят выступление младшего сына певицы. Ролик сопровождала надпись «С днем рождения» и эмодзи в форме сердца.

По данным телеграм-каналов, после поздравления спортсмен пытался еще множество раз связаться с Седоковой, отправляя ей сообщения.

Как отмечает Baza, после того как Тимма развелся с Седоковой, он стал публиковать в своих соцсетях контент, который тревожил его подписчиков. В частности, это были видео с камеры, направленной с балкона вниз, а также кадры, на которых виднелись пачки таблеток.

Кроме того, спортсмен публиковал сториз с обращением к Седоковой. Одно из таких обращений он опубликовал вскоре после развода.

«Все что мы строили папа, мама ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует», — писал Тимма (пунктуация и орфография автора сохранены. — Прим. RTVI).

Mash утверждает, что после развода баскетболист шантажировал Седокову и просил ее вернуться к нему. Со ссылкой на окружение пары канал пишет, что в последнее время спортсмен отдалился от друзей и много времени проводил в одиночестве.

Седокова и Тимма поженились в сентябре 2020 года. Этот брак для исполнительницы стал третьим, а для баскетболиста вторым. Общих детей у них не было.

В октябре Седокова после четырех лет брака с Тиммой подала на развод и объявила о завершении «очень сложных отношений». Московский суд официально расторг брак в начале декабря.

Реакция близких и знакомых

После распространения сообщений о смерти бывшего супруга Седокова опубликовала видеообращение, в котором попросила оградить ее ребенка от информации о произошедшем. Также она заявила, что в последние годы «жила в аду».

Бывший агент баскетболиста Станислав Рыжов в разговоре с «Московским Комсомольцем» рассказал, что давно не общался со спортсменом, но был удивлен его участием в российской баскетбольной Медиалиге. По его мнению, такая лига является «классным местом для спортсмена, завершившего карьеру, для медиаперсон, но не для активно действующего игрока, который претендует на продолжение карьеры». По словам Рыжова, с точки зрения физической силы Тимма мог «еще играть и играть».

«Не знаю, сколько он зарабатывал в последнее время, но очевидно для всех, что его карьера шла по нисходящей. Это объективно, здесь сложно что-то добавить. Не так давно он всех шокировал, когда появился на Медиалиге в Москве. Странно, что профессиональный игрок в расцвете сил приезжает играть на медийную баскетбольную лигу. Своим появлением там он вызвал много вопросов. Это не тот уровень», — поделился Рыжов.

По его мнению, очевидно, что «причиной его прилета был не баскетбол».

Также Рыжова удивило наличие алкоголя, обнаруженного в номере отеля Яниса.

«Алкоголь вообще не по его части. Наркотики тем более. Он предельно фанатично относился к своему здоровью. Был “маньяком” в этом плане, следил за формой все годы, на всех этапах своей карьеры», — добавил он.

Соболезнования семье и близким спортсмена выразил казанский баскетбольный клуб УНИКС, за который Тимма играл в 2021 году. В разговоре с ТАСС президент клуба Евгений Богачев назвал произошедшее «трагедией».

«Это, конечно, трагедия — 32 года. Молодой парень, талантливый баскетболист. Он мало играл у нас, к сожалению. Думали, взяли такого талантливого игрока, а он по личным причинам быстро от нас ушел. А мог бы играть и играть», — сказал он.

Также новость о смерти Тиммы потрясла блогеров и медиаперсон. Телеведущая Лера Кудрявцева написала в своем телеграм-канале, что у Тиммы впереди могла быть целая жизнь.

«Я все думаю о произошедшем. Что может заставить человека пойти на крайние меры? Причин может быть множество: депрессия, смерть любимых, неизлечимая болезнь, ну что-то очень тяжелое, причин много. Но женщина бросила. 32 года, красивый парень, вся жизнь впереди, казалось бы. Как? Ну как? Зачем? У него же родители, маленький ребенок, ну как так-то, Господи?».

Блогер и телеведущая Айза призвала также оставить в покое и не винить в произошедшем Седокову, отметил журнал Voicemag.

«Я до сих пор не могу оправиться от новости про самоубийство бывшего мужа Ани — Яниса. Ребят, даже не смейте буллить Аню. Мы не жили ее жизнь, не прошли в ее обуви ни шага», — приводит журнал слова Айзы.

Также она допустила, что причиной смерти спортсмена могло стать употребление запрещенных веществ.

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