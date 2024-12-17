Певица Анна Седокова опубликовала в соцсетях видеообращение после смерти бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Артистка призвала оградить ее ребенка от информации о произошедшем.

«Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сторис. Но сейчас я вас очень сильно прошу, пожалуйста: у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы. Я просто должна спасти своего ребенка от этой информации», — говорит Седокова в ролике, не сдерживая слез.

Тело 32-летнего латвийского спортсмена Яниса Тиммы нашли в ночь на 17 декабря в центре Москвы. Рядом с мужчиной лежал телефон, на котором стояла заставка с надписью «Позвоните Анне» и номером ее телефона, пишут «Известия». Накануне баскетболист поздравил экс-супругу с днем рождения в соцсетях. Агентству ТАСС в оперативных службах сообщили, что Тимма совершил самоубийство. Что стало причиной, пока неизвестно.

Седокова и Тимма поженились в сентябре 2020 года. Этот брак для исполнительницы стал третьим, а для баскетболиста вторым. Общих детей у них не было. У Седоковой есть две дочери и сын.

В октябре Седокова после четырех лет брака с Тиммой подала на развод и объявила о завершении «очень сложных отношений». Московский суд официально расторг брак в начале декабря.

Как пишет телеграм-канал «112», в последнее время Седокова и Тимма жили на две страны: спортсмен жил в США, а певица вернулась в Москву. По утверждению канала, баскетболист прилетел в Россию, чтобы добиться прощения от бывшей супруги, но попытки не увенчались успехом.

С 2015 по 2021 годы Янис Тимма выступал за российские баскетбольные клубы — петербургский «Зенит» и «Химки». В 2024 году он стал игроком испанского клуба «Обрадойро».