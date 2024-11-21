Федеральные госслужащие США должны будут вернуться с удаленки к пятидневному офисному формату работы. Об этом написали в материале для The Wall Street Journal предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами, назначенные избранным президентом США Дональдом Трампом руководителями департамента по достижению государственной эффективности.

Говоря о необходимости сокращения трат на аппарат госслужащих, Маск и Рамасвами обратили внимание на законодательные меры, направленные на защиту чиновников от увольнения по указу президента и назначенных им лиц. В то же время, напомнили предприниматели, целью закона является защита от персонифицированного политического возмездия, в то время как за президентом сохраняется право на увольнение сотрудников без привязки к конкретным личностям.

Также в рамках закона у президента есть право на установление правил, регулирующих работу госслужащих для ограничения административного аппарата. Применение этих правил может позволить как вывести сотрудников за пределы Вашингтона, так и добиться от неэффективных чиновников увольнения по собственному желанию.

«Требование к федеральным служащим приходить в офис пять дней в неделю приведет к волне добровольных увольнений, что мы приветствуем: если федеральные служащие не хотят приходить в офис, американские налогоплательщики не должны платить им за привилегию оставаться дома, полученную во времена Covid», — говорится в тексте обращения.

По словам источника, знакомого с планами по реализации этой инициативы, власти США могут пойти на такой шаг в кратчайшие сроки после инаугурации новой администрации, которая состоится 20 января, пишет WSJ.

При этом, больше половины из 2,3 млн госслужащих США в настоящий момент уже работают не в удаленном формате ввиду специфики своих должностей, требующей из присутствия на месте для контроля за качеством работы, а остальные проводят на рабочем месте около 61% своего рабочего времени, отмечает издание со ссылкой на отчет административно-бюджетного управления за 2024 год.

Представители профсоюзного движения уже вступили против подобных реформ и заявили, что внесение изменений в рабочие условия должно обсуждаться в рамках коллективных переговоров. В настоящий момент профсоюз, объединяющий около 110 тысяч госслужащих проводит консультации с юристами, заявил лидер объединения Рэнди Эрвин.