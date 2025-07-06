На фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом американский миллиардер Илон Маск заявил, что создает третью политическую партию страны — Американскую. Об этом он написал в соцсети Х.

«Когда дело доходит до банкротства нашей страны из-за расточительства и взяточничества, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня была создана Американская партия, чтобы вернуть вам свободу», — заявил бизнесмен.

Маск активно поддерживал Трампа в ходе предвыборной кампании, спонсировал его штаб, а после победы возглавлял Департамент эффективности государственного управления и являлся близким советником главы государства. Причиной конфликта между ними стал «большой красивый законопроект», который увеличит дефицит федерального бюджета на триллионы долларов. Президент США подписал его в пятницу, 4 июля.

По словам Маска, этот бюджет «дает подачки отраслям прошлого, нанося серьезный ущерб отраслям будущего». Законопроект также приближает сроки сокращения льгот на электромобили.

Двухпартийная система в Соединенных Штатах давно подвергается критике со стороны и демократов, и республиканцев. При этом последняя попытка создать в стране третью партию, предпринятая в ХХ веке, не увенчалась успехом. В 1992 году миллиардер Росс Перо баллотировался на пост президента как независимый кандидат, набрал почти 1/5 голосов избирателей, но не смог победить ни в одном штате. Государство тогда возглавил Билл Клинтон.

Пока непонятно, предпринял ли Маск какие-то шаги для официальной регистрации своей партии в Федеральной избирательной комиссии (FEC), сообщает CNN. По данным телеканала, в документах ведомства нет данных о том, что такая заявка подавалась.

Маск дал понять, что его партия будет продвигать консервативные взгляды на государственные финансы и настаивать на ограничении бюджетных расходов, но другой информации о своей политической платформе не предоставил — зато анонсировал ее активное участие на промежуточных выборах в 2026 году. Изначально она сосредоточится на поддержке лишь нескольких кандидатов в Палате представителей и Сенате, пояснял бизнесмен. Он также пообещал, что его партия «взломает однопартийную систему» ​​посредством «чрезвычайно концентрированной силы в точно определенном месте на поле боя».

Опрошенные CNN эксперты по финансированию избирательных кампаний и политологи заявили, что создать новую партию в США сложно с финансовой и юридической точки зрения, избиратели отнесутся к ней настороженно, а кандидаты вряд ли охотно присоединятся.

После объявления Маска инвестиционная компания Azoria Partners решила отложить запланированный на следующую неделю листинг своего биржевого фонда Azoria Tesla Convexity, который должен был инвестировать в акции и опционы компании-производителя электромобилей. Гендиректор фирмы Джеймс Фишбэк опубликовал в соцсети Х несколько комментариев с критикой в адрес идеи создания новой партии и высказался в поддержку Трампа.

«Я призываю совет директоров немедленно собраться и попросить Илона прояснить свои политические амбиции и оценить, совместимы ли они с его постоянными обязанностями в Tesla в качестве генерального директора», — говорится в одном из его постов.

По словам Фишбэка, политические амбиции Маска подрывают уверенность акционеров в будущем Tesla после того, как в мае миллиардер заявил, что уходит с поста руководителя Департамента эффективности государственного управления.