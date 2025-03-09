Американский миллиардер и старший советник президента США Илон Маск поддержал выход страны из НАТО, заявив в своей социальной сети Х, что «Америке нет смысла платить за оборону Европы». Так он ответил на пост Дональда Трмпа, в котором утверждалось, что США должны «выйти из НАТО *сейчас*!»

«Мы действительно должны это сделать. Америке нет смысла платить за оборону Европы», — заявил соучредитель и генеральный директор Tesla Inc.

3 марта Маск написал в X, что согласен с предложением США выйти из НАТО и Организации Объединенных Наций (ООН). 6 марта телеканал NBC сообщил, что Трамп обсудил со своими помощниками вопрос калибровки взаимодействия с НАТО и решил отдать предпочтение тем членам альянса, которые тратят определенный процент своего ВВП на оборону.

Выступая перед журналистами в тот же день, президент США сообщил, что пригрозил союзникам по НАТО отказом в защите при отсутствии «оплаты по счетам». «Это здравый смысл, верно, — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. — Если они не заплатят, я не буду их защищать. Нет, я не буду их защищать».

В рамках НАТО европейские страны, в значительной степени разоружившиеся после холодной войны, зависят от США в вопросах связи, разведки и логистики, а также стратегического военного руководства и огневой мощи.

На прошлой неделе лидеры Евросоюза провели в Брюсселе экстренный саммит с целью обсудить значительное увеличение расходов на оборону. Они обсудили предложение Европейской комиссии, которое предусматривает предоставление странам ЕС займов на оборону в размере до 150 млрд евро ($162,5 млрд), а также планы разрешить им использовать национальные бюджеты для расходования 650 млрд евро на оборону в течение четырех лет без наложения бюджетных штрафов.

«В последние недели мы стали свидетелями того, что я бы назвал довольно бурным развитием событий, — заявил комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс в пятницу на телеканале Bloomberg TV. — Пока еще не совсем ясно, какой в ​​конечном итоге будет американская стратегия».

Согласно американскому закону от 2023 года, президент США не может в одностороннем порядке принять решение о выходе страны из НАТО без поддержки большинства в две трети голосов в Сенате или соответствующего акта Конгресса.