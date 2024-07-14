За последние восемь месяцев два человека в разное время пытались убить владельца X (бывший Twitter) Илона Маска. Об этом он сам написал на своей странице в социальной сети.

«Впереди опасные времена. Два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня за последние восемь месяцев», — рассказал бизнесмен.

Маск утверждает, что нападавших задерживали с оружием в руках примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе. Злоумышленники были арестованы, пишет владелец X.

Маск также поддержал экс-президента Дональда Трампа, на которого вечером 13 июля было совершено покушение. «Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его скорейшее выздоровление», — написал бизнесмен.

Кроме того, Маск призвал руководство Секретной службы США к отставке — так он отреагировал на слова экс-офицера американской разведки Джека Пособец, который задался вопросом: «Как снайперу с полным комплектом оружия позволили забраться на крышу, ближайшую к кандидату в президенты».

«Крайняя некомпетентность. Или это было сделано намеренно. В любом случае руководство Секретной службы должно уйти в отставку», — считает Маск.

Покушение на Дональда Трампа было совершено вечером 13 июля на его предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Очевидцы в разговоре с CNN рассказывали, что стрельба была открыта практически сразу после того, как Трамп вышел на сцену. В результате пуля пробила верхнюю часть его правого уха.

Сотрудники Секретной спецслужбы убили стрелка. ФБР установило, что его зовут Томас Мэтью Крукс. По данным CNN, 20-летний стрелок проживал в штате Пенсильвания и был зарегистрированным республиканцем, однако в 2021 году отправлял пожертвования группе, которая поддерживает демократов.

Источники в правоохранительных органах сообщили CNN, что стрелок находился на крыше здания, расположенного неподалеку от места проведения митинга. Согласно анализу геолокации, которую произвел телеканал, Трамп во время стрельбы был на расстоянии 120-150 метров от стрелка.

Стрелок использовал для нападения полуавтоматическую винтовку типа AR-15, сообщил американский чиновник в разговоре с The Washington Post.