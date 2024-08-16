Татьяна, мать 18-летней девушки, которая стала жертвой участника российской военной операции в Украине, Владимира Захаренка из деревни Кожемяки Брянской области, очень боится за себя и своих детей. Об этом женщина рассказала «Газете.Ru».

Захаренок с особой жестокостью изнасиловал и убил молодую девушку в ноябре 2020 года, когда отмечал свой день рождения, пишет «Брянская губерния». После госпитализации пострадавшая умерла от полученных травм. Захаренок был приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима в 2021 году. Однако в 2023 году он принял решение отправиться на военную службу по контракту в зону специальной военной операции.

«Слух идет, что он на воле. Нет справедливости — кто-то в могиле лежит уже четыре года, в сырой земле, а кто-то убил, изнасиловал — посадили на 22 года, вышел через четыре года. Где справедливость? Нет ее. Я боюсь за себя и своих близких, детей — мало ли, что у этого педофила, садиста, насильника, убийцы на уме. Всех возьмет и убьет. Я хочу, чтобы его посадили уже не на 22 года, а пожизненно. Я детей боюсь в школу пускать, боюсь за них», — сказала Татьяна.

По словам женщины, она никуда не может уехать из своей деревени, а в полиции ей только посоветовали “не бояться” убийцу дочери.

«Что мне делать? Я сама вся на нервах, меня всю трясет, как я это все узнала. Куда мне обратиться, никто мер не принимает. Я обращалась в полицию, им все равно, они на это не смотрят. Сказали: «Не бойтесь», — рассказала Татьяна.

Она также сообщила, что видела Захаренка в деревне, когда тот шел собирать грибы вместе со своей женой. Жительница Брянска Марина (имя изменено), обратившая внимание общественности на преступление, совершенное Захаренком в 2020 году, пояснила, что мужчина вернулся в Кожемяки неделю назад для того, чтобы встретиться с матерью. Тем не менее, местные жители были “в шоке” от его приезда, а Марина продала дом, принадлежавший ее матери.

«Ведь месть была и нам — как только сел, у мамы сожгли сарай со всей живностью. Следствие установило, что поджог, но виновных не нашли. Это была мать Захаренка, но доказать ничего не смогли, от детектора она отказалась. Когда я узнала, что он на СВО, тут же выставила дом на продажу. Мама теперь живет со мной в Брянске», — рассказала женщина.