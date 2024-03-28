Суд приговорил бывшего аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова к 4 годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Об этом в телеграм-канале сообщает группа поддержки математика.

Согласно решению суда, первые 2,6 года наказания Мифтахов должен отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Мифтахова обвиняют в оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Слушания по его делу прошли 28 марта в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга. В ходе прений сторон прокурор запрашивал для подсудимого три года колонии строгого режима.

Когда математику дали слово, он заявил, что силовики сфальсифицировали доказательства по его делу также, «как это было пять лет назад», а «очевидность и наглость такой фальсификации их не смущает, а даже играет им на руку».

Через несколько минут судья прервал речь Мифтахова и запретил журналистам снимать его заявление на камеру. В группе поддержки бывшего аспиранта МГУ опубликовали полный текст его выступления, в котором он также выразил благодарность научному сообществу в математической среде.

Адвокат математика Светлана Сидоркина назвала возбуждение уголовного дела незаконным и попросила снять обвинения с Мифтахова. По словам защитницы, материалы для обвинительного заключения были собраны с нарушениям закона, а показания свидетелей — ложные.

Жена Мифтахова Елена Горбань во время слушаний обратила внимание суда, что новое уголовное дело «не стало сюрпризом», а является частью «провокации со стороны ФСБ». По словам Горбань, сотрудники ФСБ начали оказывать давление на Мифтахова еще с 1 февраля 2019 года. Она обратила внимание, что ее супруга «пытаются осудить, как в прошлых делах, привлекая засекреченных свидетелей, либо свидетелей, априори зависимых от следствия».

Уголовные дела против математика

Новое уголовное дело по статье об оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) возбудили против Мифтахова еще 7 августа 2023 года, когда он отбывал срок по первому делу — за хулиганство.

4 сентября аспиранта освободили из колонии, но уже на следующий день вновь арестовали по делу об оправдании терроризма. На вопрос судьи, почему арест осуществили почти через месяц после возбуждения дела, следователь Пономарев заявил, что когда математик вышел на свободу, «появилась угроза, что он скроется».

Как писала «Медиазона»*, по данным следствия, Мифтахов при других заключенных кировской колонии ИК-17 говорил о том, что после освобождения собирается мстить за смерть друга, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины. Позже издание писало со ссылкой на супругу математика, что один из заключенных рассказал о «планах» Мифтахова после освобождения, и это стало поводом для возбуждения нового уголовного дела. Сам Мифтахов отрицал обвинение.

Первое дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) на математика завели в 2019 году. По версии силовиков, в 2018 году Мифтахов с группой товарищей разбил окно в московском офисе «Единой России» и бросил внутрь дымовую шашку. За это в январе 2021 года суд назначил молодому человеку шесть лет колонии общего режима.

Как писала «Медиазона»*, в 2019 году против Мифтахова выступил некий засекреченный следствием свидетель. Он утверждал, что видел математика в группе хулиганов, которого он якобы опознал по «выразительной внешности», а именно по бровям Мифтахова.

Математик отрицал свое участие в нападении. Он не признал свою вину и счел уголовное преследование политически мотивированным. С учетом времени проведенного в СИЗО аспирант должен был выйти на свободу 4 сентября 2023 года.

17 августа 2023 года Росфинмониторинг внес Мифтахова в перечень террористов и экстремистов. На запрос RTVI в ведомстве ответили, что в этот список могут внести в том случае, если из правоохранительных органов поступают сведения о причастности лица или организации к экстремистской деятельности или терроризму, а также в случае возбуждения «террористического» или «экстремистского» уголовного дела.

* внесено Минюстом России в реестр иноагентов