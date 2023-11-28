Порывы ветра до 30 м/с и выпадение осадков до 25 мм могут нарушить жизнеобеспечение населения в 15 регионах России на текущей неделе. Прогноз опубликовал Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

“На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 м/сек и выпадения осадков местами до 25 мм”, — говорится в сообщении.

Непогода ожидается в:

Чукотском автономном округе,

Камчатском крае,

Магаданской области,

северной группе островов большой Курильской гряды,

севере Красноярского края и Челябинской области,

Краснодарском и Ставропольском краях,

Адыгее,

Северной Осетии,

Крыму,

Ростовской области,

Ленинградской области,

Новгородской области,

Псковской области.

Сотрудники ВНИИ ГОЧС пояснили, что гидрологическая обстановка соответствует сезонным изменениям.

“Установление ледостава происходит на реках Костромской, Нижегородской, Ивановской, Московской, Новгородской и Ленинградской областей, в которых повышаются риски провалов людей и техники под неокрепший лед”, — сказано в сообщении.

По данным сотрудников ВНИИ ГОЧС, в Краснодарском крае ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок на юго-западных притоках реки Кубань и на малых реках Черноморского побережья. Аналогичные риски существуют в Адыгее, Крыму, Севастополе, Карачаево-Черкесии и Ростовской области. В этих регионах есть вероятность подтопления жилых домов и приусадебных участков в низменных местах населенных пунктов.

Также в горных районах Южного федерального округа повышаются риски схода оползней и селевых потоков с перекрытием автомобильных дорог, добавили в МЧС. В Волгоградской и Астраханской областях уровни воды на Волге будут фиксироваться в пределах опасных и ниже неблагоприятных отметок, сохраняется вероятность возникновения инцидентов с судами всех типов.

“В третьей декаде ноября лавинная опасность установилась в горных районах Республики Бурятия и на высотах свыше 2,5 тыс. метров в горных районах республик Дагестан, Северная Осетия (Алания), Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия”, — пояснили ученые.

26 ноября на Крым и Кубань обрушился мощный шторм, вызванный средиземноморским циклоном. Порывы ветра на пике достигали 40 м/с. В регионах Южного федерального округа подтоплены дома, нарушены тепло- и энергоснабжение, повалены деревья, повреждены кровли зданий и авто. Сотни людей эвакуированы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов позже сказал RTVI, что вечером во вторник, 28 ноября, и в среду ожидается выход нового южного циклона. По словам синоптика, скорость ветра 20-25 м/с вполне можно ожидать.

“Это и Евпатория, и Севастополь, и Азовское побережье Краснодарского края, это и Анапа-Геленджик”, — добавил он.