Порывы ветра до 30 м/с и выпадение осадков до 25 мм могут нарушить жизнеобеспечение населения в 15 регионах России на текущей неделе. Прогноз опубликовал Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
“На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 м/сек и выпадения осадков местами до 25 мм”, — говорится в сообщении.
Непогода ожидается в:
- Чукотском автономном округе,
- Камчатском крае,
- Магаданской области,
- северной группе островов большой Курильской гряды,
- севере Красноярского края и Челябинской области,
- Краснодарском и Ставропольском краях,
- Адыгее,
- Северной Осетии,
- Крыму,
- Ростовской области,
- Ленинградской области,
- Новгородской области,
- Псковской области.
Сотрудники ВНИИ ГОЧС пояснили, что гидрологическая обстановка соответствует сезонным изменениям.
“Установление ледостава происходит на реках Костромской, Нижегородской, Ивановской, Московской, Новгородской и Ленинградской областей, в которых повышаются риски провалов людей и техники под неокрепший лед”, — сказано в сообщении.
По данным сотрудников ВНИИ ГОЧС, в Краснодарском крае ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок на юго-западных притоках реки Кубань и на малых реках Черноморского побережья. Аналогичные риски существуют в Адыгее, Крыму, Севастополе, Карачаево-Черкесии и Ростовской области. В этих регионах есть вероятность подтопления жилых домов и приусадебных участков в низменных местах населенных пунктов.
Также в горных районах Южного федерального округа повышаются риски схода оползней и селевых потоков с перекрытием автомобильных дорог, добавили в МЧС. В Волгоградской и Астраханской областях уровни воды на Волге будут фиксироваться в пределах опасных и ниже неблагоприятных отметок, сохраняется вероятность возникновения инцидентов с судами всех типов.
“В третьей декаде ноября лавинная опасность установилась в горных районах Республики Бурятия и на высотах свыше 2,5 тыс. метров в горных районах республик Дагестан, Северная Осетия (Алания), Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия”, — пояснили ученые.
26 ноября на Крым и Кубань обрушился мощный шторм, вызванный средиземноморским циклоном. Порывы ветра на пике достигали 40 м/с. В регионах Южного федерального округа подтоплены дома, нарушены тепло- и энергоснабжение, повалены деревья, повреждены кровли зданий и авто. Сотни людей эвакуированы.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов позже сказал RTVI, что вечером во вторник, 28 ноября, и в среду ожидается выход нового южного циклона. По словам синоптика, скорость ветра 20-25 м/с вполне можно ожидать.
“Это и Евпатория, и Севастополь, и Азовское побережье Краснодарского края, это и Анапа-Геленджик”, — добавил он.