Порывы ветра до 30 м/с и выпадение осадков до 25 мм могут нарушить жизнеобеспечение населения в 15 регионах России на текущей неделе. Прогноз опубликовал Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

“На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 м/сек и выпадения осадков местами до 25 мм”, — говорится в сообщении.

Непогода ожидается в:

  • Чукотском автономном округе,
  • Камчатском крае,
  • Магаданской области,
  • северной группе островов большой Курильской гряды,
  • севере Красноярского края и Челябинской области,
  • Краснодарском и Ставропольском краях,
  • Адыгее,
  • Северной Осетии,
  • Крыму,
  • Ростовской области,
  • Ленинградской области,
  • Новгородской области,
  • Псковской области.

Сотрудники ВНИИ ГОЧС пояснили, что гидрологическая обстановка соответствует сезонным изменениям.

“Установление ледостава происходит на реках Костромской, Нижегородской, Ивановской, Московской, Новгородской и Ленинградской областей, в которых повышаются риски провалов людей и техники под неокрепший лед”, — сказано в сообщении.

По данным сотрудников ВНИИ ГОЧС, в Краснодарском крае ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок на юго-западных притоках реки Кубань и на малых реках Черноморского побережья. Аналогичные риски существуют в Адыгее, Крыму, Севастополе, Карачаево-Черкесии и Ростовской области. В этих регионах есть вероятность подтопления жилых домов и приусадебных участков в низменных местах населенных пунктов.

Также в горных районах Южного федерального округа повышаются риски схода оползней и селевых потоков с перекрытием автомобильных дорог, добавили в МЧС. В Волгоградской и Астраханской областях уровни воды на Волге будут фиксироваться в пределах опасных и ниже неблагоприятных отметок, сохраняется вероятность возникновения инцидентов с судами всех типов.

“В третьей декаде ноября лавинная опасность установилась в горных районах Республики Бурятия и на высотах свыше 2,5 тыс. метров в горных районах республик Дагестан, Северная Осетия (Алания), Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия”, — пояснили ученые.

26 ноября на Крым и Кубань обрушился мощный шторм, вызванный средиземноморским циклоном. Порывы ветра на пике достигали 40 м/с. В регионах Южного федерального округа подтоплены дома, нарушены тепло- и энергоснабжение, повалены деревья, повреждены кровли зданий и авто. Сотни людей эвакуированы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов позже сказал RTVI, что вечером во вторник, 28 ноября, и в среду ожидается выход нового южного циклона. По словам синоптика, скорость ветра 20-25 м/с вполне можно ожидать.

“Это и Евпатория, и Севастополь, и Азовское побережье Краснодарского края, это и Анапа-Геленджик”, — добавил он.