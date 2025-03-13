МЧС России запрещает сбивать дроны подручными средствами и не подходить близко к упавшим беспилотникам, говорится в рекомендациях ведомства, передает ТАСС.

В МЧС предупредили, что вблизи беспилотника не стоит пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами с GPS.

При падении дрона нужно отойти на расстояние 100 м, спрятаться за здание или дерево, предупредить других граждан, которые находятся поблизости. После этого следует сообщить о ЧП по телефону 112.

«Обнаружили БПЛА — не информируйте противника! Не снимайте работу ПВО, моменты полета БПЛА, военную технику и инфраструктуру. Не выкладывайте материалы о БПЛА в социальные сети», — сказано в рекомендациях.

В ночь на 11 марта над территорией России была предотвращена самая массированная атака БПЛА: силы ПВО сбили 343 дрона, из них 91 — над Московской областью, шесть — в районе Курской АЭС.

В результате от полученных травм скончались три человека — все они были сотрудниками производственного комплекса и распределительного центра компании «Мираторг» в подмосковном Домодедово. Еще 18 человек пострадали, среди них есть дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).

В Подмосковье местный житель — ветеран боевых действий в Чечне — сбил беспилотник из охотничьего ружья в районе деревни Дулебино. Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил губернатору Московской области и Минобороны представить мужчину к награде. Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал наградить бывшего военного медалью «За храбрость».