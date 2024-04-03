У властей Харькова есть план эвакуации местных жителей, однако сейчас в нем нет необходимости, рассказал украинскому изданию «Думка» мэр города Игорь Терехов.

«Сегодня мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова. Ничего подобного не случается», — сказал мэр.

Терехов отметил, что жители города спокойно работают, ходят на работу и по магазинам.

«У нас открыты и магазины, и аптеки, и автозаправочные станции, и рынки — все необходимое для того, чтобы люди жили и работали. Никакой паники в городе нет», — добавил глава города

По словам Терехова, в Харькове сегодня проживают около 1,3 млн человек. Он отметил, что у властей города есть планы эвакуации, но «на сегодняшний день не нужно нагнетать ситуацию вокруг этого».

«О массовой эвакуации не нужно говорить», — подчеркнул глава Харькова и призвал жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

1 апреля Терехов сообщал, что в Харькове разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура и на ее восстановление потребуется как минимум $10 млрд. Тогда мэр города также говорил, что поводов для эвакуации из Харькова нет. Он пояснил, что людей постепенно вывозят только из определенных районов Харьковской области.

22 марта глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о «самой масштабной атаке» по энергетическим объектам на всей территории страны. По его словам, в результате обстрелов были повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий тогда же говорил, что «масштаб повреждений энергосистемы в Харькове больше, чем в других регионах».

29 марта посольство Казахстана призвало сограждан покинуть Одессу и Харьков из соображений безопасности. В диппредставительстве отметили, что выехать из Украины в Казахстан можно наземными маршрутами через Польшу или Молдову, далее коммерческими авиасообщениями.