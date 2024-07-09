Режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, приговоренных к шести годам заключения по делу об оправдании терроризма, могут отправить в Можайскую женскую колонию. Такое предположение высказала в разговоре с «Лентой.ру» член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Она назвала этот вариант «одним из самых реальных», отметив, что Беркович и Петрийчук «по идее должны [содержаться] в колонии поближе к месту жительства».

В то же время Меркачева отметила, что в последние годы осужденных женщин с московской пропиской отправляли в колонии Ивановской области и Мордовии. По мнению правозащитницы, ФСИН «может исходить еще из того, чтобы как можно дальше этих женщин отправить, поскольку внимания много к ним привлечено».

Беркович и Петрийчук могут ходатайствовать об отбывании наказания ближе к месту жительства и обратиться в суд в случае отказа ФСИН, добавила Меркачева. По ее словам, суд «обычно всегда становится на сторону осужденных, особенно женщин».

8 июля 2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил Евгению Беркович и Светлану Петрийчук к шести годам колонии общего режима. По версии следствия, в спектакле «Финист Ясный Сокол», поставленном Беркович по пьесе Петрийчук, содержались признаки оправдания терроризма и идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*.

Режиссер и драматург были арестованы в мае 2023 года. Спустя год их внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Беркович и Петрийчук не признали вину. В их защиту выступали театральные деятели, журналисты и оппозиционные политики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль никак не комментирует приговор Беркович и Петрийчук, поскольку никогда не высказывается по поводу решений суда.

* террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена