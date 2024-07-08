Второй западный окружной военный суд Москвы приговорил режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам колонии каждую по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом сообщает «Медиазона»*.

Прокуратура запрашивала для фигуранток такой же срок. Беркович и Петрийчук также на три года запретили администрировать сайты. Им зачтут время, проведенное в СИЗО с 4 мая 2023 года, из расчета день за день, отмечает издание.

К зданию суда пришли более 50 человек, в том числе журналисты и общественные деятели, передает корреспондент RTVI. Среди них был лауреат Нобелевской премии мира, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов*. Перед оглашением приговора Беркович и Петрийчук выступили с последним словом, в зал пустили их родственников.

С середины июня заседания по делу проходили в закрытом режиме по ходатайству обвинения, которое заявило об угрозах, поступающих в интернете в адрес свидетелей. Прокурор представила в суде распечатки соответствующих комментариев.

Адвокат Ксения Карпинская, ознакомившись с распечатками, заявила, что в этих высказываниях содержатся «выражения, которые на футбольных матчах кричат бесконечно, и никто не воспринимает это как прямую угрозу».

Защита Беркович и Петрийчук также отметила, что из распечаток нельзя понять, какие высказывания, где и кем были опубликованы, что нарушает порядок представления доказательств.

Евгения Беркович и Светлана Петрийчук находятся под арестом в мая 2023 года. По версии следствия, в спектакле «Финист Ясный Сокол», поставленном Беркович по пьесе Петрийчук, содержались признаки оправдания терроризма и идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»**. В апреле 2024 года Беркович и Петрийчук внесли в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

Постановка «Финист Ясный Сокол» основана на историях россиянок, завербованных в интернете радикальными исламистами и решивших уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил театральную премию «Золотая маска» за лучшую работу драматурга и лучшую работу художника по костюмам.

* признан Минюстом России иноагентом

** организация признана террористической и запрещена в России