После вынесения приговора корреспонденту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу американские правозащитники начнут «активно атаковать правительство» США с требованием «обменять его любыми путями», заявила NEWS.ru член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Она выразила надежду на то, что Гершковича обменяют, подчеркнув ключевую роль американских журналистов и правозащитников в этом процессе.

«Такое чудо уже происходило ранее с одним из американцев. Я думаю, такое же чудо произойдет с Эваном. Журналисты в Америке имеют достаточно сильное влияние. Думаю, коллеги Эвана дожмут американское правительство, и оно пойдет на любые условия российской власти, только бы Эвана обменять», — спрогнозировала Меркачева.

Сегодня, 19 июля, суд в Екатеринбурге приговорил Гершковича к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже. Гособвинение просило дать ему срок на два года больше.

По версии следствия, американский журналист приехал в столицу Свердловской области по заданию ЦРУ, чтобы собрать секретные сведения о работе «Уралвагонзавода» — предприятия, которое ремонтирует и производит военную технику. Гершкович отрицает все обвинения в свой адрес.

Журналист был задержан в Екатеринбурге в марте 2023 года. Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону утверждал, что Гершковича взяли «с поличным», хотя он соблюдал меры конспирации. Редакция Wall Street Journal настаивает, что ее корреспондент занимался в России исключительно журналистской работой.

Главред издания Republic* Дмитрий Колезев*, ранее живший в Екатеринбурге, рассказывал, что американский журналист интересовался ЧВК «Вагнер», а также контактами руководства «Ельцин-центра» и пресс-секретаря компании «Сима-ленд».

Рассмотрение дела Гершковича в суде началось 26 июня 2024 года. Слушания проходили в закрытом режиме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объясняя это журналистам, сослался на «чувствительность» уголовного дела. Вопрос о шансах на обмен приговоренного журналиста он проигнорировал.

* Внесен(о) Минюстом России в реестр иностранных агентов