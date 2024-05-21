После гибели Эбрахима Раиси новым президентом Ирана станет представитель консервативных и радикальных политических взглядов, уверен востоковед Владимир Сажин. Таким мнением он поделился с NEWS.ru.

Эксперт считает, в Иране может развернуться ожесточенная борьба за власть между партиями, которые близки по своим политическим взглядам. При этом, у их противников — реформаторов — мало шансов составить им конкуренцию на президентских выборах, считает востоковед.

«Бывшие реформаторы отодвинуты от решения иранских проблем, то есть в настоящее время они не представляют серьезной силы. Поэтому выбор есть только из консерваторов и радикалов. Но среди них в последнее время особенно обозначилась междоусобная борьба за власть, хотя идеологически они мало чем отличаются друг от друга», — отметил Сажин.

По его мнению, существенных перемен в политике Ирана не произойдет. В частности, Тегеран сохранит на прежнем уровне отношения с Москвой. Кроме того, новым президентом будет человек, близкий к верховному лидеру страны Али Хаменеи, уверен Сажин.

Востоковед также обратил внимание на то, что и сам аятолла Хаменеи сам находится в преклонном возрасте — ему 84 года. Поэтому борьба за возможность стать его преемником и наследником идет и среди его окружения. Сажин полагает, что главными преемниками Хаменеи были его сын Моджтаба и Эбрахим Раиси. Однако теперь, после гибели президента Ирана, ситуация может измениться.

«Но и теперь наследник лидера не единственный кандидат. Многие ему не доверяют: он молод, имеет недостаточно религиозных возможностей. Подковерная борьба будет продолжаться и может даже усилиться», — считает востоковед.

Днем 20 мая издание Politico опубликовало статью, в которой аналитики и эксперты также предположили, что наиболее вероятным кандидатом на должность верховного лидера Ирана является 54-летний Моджтаба Хаменеи.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета в провинции Восточный Азербайджан.

После гибели Раиси исполняющим обязанности президента Ирана назначили Мохаммада Мохбера, который с 8 августа 2021 года занимал должность вице-президента.

Председатель комиссии по внутренним делам иранского парламента Мохаммад Салех Джокар также рассказал, что в ближайшие 50 дней состоятся внеочередные президентские выборы. После этого новый президент представит парламенту новый кабинет министров для одобрения.