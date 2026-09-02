Германия выдумала историю с беспилотником в аэропорту Лейпцига, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ. По ее словам, Берлин сфабриковал историю с целью обвинения России, при этом никаких подтверждающих доказательств предоставлено не было. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вся история, которая была придумана вокруг беспилотника, ни о чем: нет ни фактов, ни подтверждающих материалов, вообще ноль, ничего нет», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что этот инцидент послужил поводом для принятия решения о закрытии Генерального консульства России в Бонне и прекращении действия договора, регулирующего деятельность Русского дома в Берлине.

«Придумали историю вокруг беспилотника. Откуда, что, зачем, почему — ничего не важно, главное, найден повод. И я думаю, что еще одним доказательством этого было то, что вся история была заранее спланирована. Это был опять междусобойчик», — добавила Захарова.

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 августа в зоне безопасности аэропорта Лейпциг/Галле. Вблизи украинских грузовых самолетов Ан-24 был обнаружен беспилотник, оснащенный взрывчаткой. По данным следствия, БПЛА столкнулся с одним из транспортных самолетов. Часть летательного аппарата впоследствии была найдена на крыле Ан-24, где располагались топливные баки. Само устройство было обнаружено на земле. Предположительно, детонатор взрывного устройства не сработал.

Правительство Германии возложило ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига 4 августа на Россию. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт квалифицировал произошедшее как «гибридную атаку», осуществленную «по поручению российских государственных органов».

Параллельно с этим, министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль анонсировал закрытие генконсульства России в Бонне с 18 сентября и расторжение контракта на использование «Русского дома» в Берлине. Кроме того, посол России в Берлине Сергей Нечаев вызван в МИД ФРГ.