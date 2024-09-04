Некоторые российские компании столкнулись с отключением подписок на облачные сервисы Microsoft — Microsoft 365, Office 365 и Teams. Об этом сообщает группа компаний Softline в своем телеграм-канале.

«К нам стала поступать информация о начале отключения облачных сервисов. По информации на текущий момент, у ряда наших клиентов в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled. Ограничения затронули М365, О365, EMS. Teams недоступен пользователям», — говорится в публикации Softline.

О том, что Microsoft начнет сокращать свое присутствие на российском рынке, компания сообщила в июне 2022 года. Позднее информационно-аналитическое агентство TelecomDaily написало, что с осени 2023-го Microsoft перестанет продлевать российским компаниям лицензии на свои продукты.

В письме службы техподдержки Microsoft, на которое ссылалось TelecomDaily, отмечалось, что все подписки на продукты Microsoft, активные на 30 сентября 2023 года, продолжат действовать на протяжении всего оставшегося оплаченного срока, но оплатить их продление будет уже невозможно.

В марте 2024 года корпорация уведомила российских пользователей об ограничениях из-за 12-го пакета санкций Евросоюза, а в середине мая Microsoft отключил часть своих продуктов — Visio Online, Project Online и Power BI. Тогда ограничения также коснулись российских юрлиц.

В августе Softline предупреждала, что со 2 сентября 2024 года Microsoft закроет российским компаниям доступ к облачным подпискам. По информации группы компаний, ограничения затронут все юридические лица, зарегистрированные на территории России, помимо мультинациональных компаний, которые принадлежат или контролируются юридическими лицами за рубежом. Между тем запрет не распространится на частных пользователей, подчеркнули в Softline.

Как отмечал вице-президент Softline Андрей Благоразумов в разговоре с РБК, в основном доступ закроют к сервисам, которые связаны с бизнес-аналитикой и системами управления. По его мнению, это может привести к отключению «значительной части облачных сервисов».