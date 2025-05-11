Европейские лидеры хотят присутствовать на переговорах России и Украины в Стамбуле, однако только в случае достижения перемирия. Об этом сказал радиостанции France Inter министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Конечно же, при условии, что будет предварительно достигнуто перемирие”, — ответил он на вопрос о желании присутствия представителей Европы на переговорах в Турции.

Он также добавил, что турецкая сторона готова вступить в дискуссии, посвященные установлению мира, с четверга.

“Вчера вечером [президент России Владимир Путин] заявил о готовности вступить в переговоры о мире — это хорошо и мы готовые», — отметил министр.

Вместе с этим, он уклонился от прямого ответа на вопрос о предложении российского лидера начать переговоры без предварительных условий, и вновь заявил о готовности к переговорам лишь после начала перемирия, а также пригрозил ввести “мощные санкции, которые окажут разрушительный эффект” на экономику России.

Барро напомнил, что французская сторона уже успела обговорить предложения, касающиеся наблюдения за режимом прекращения огня на Украине, с “коалицией желающих” и США. Он также выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп, поддержал план по первоочередному установлению перемирия на 30 дней.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением о проведении переговоров в Стамбуле 15 мая без предварительных условий и допустил, что в рамках этого процесса станет возможным прекращение огня.

Украинский президент Владимир Зеленский ответил, что его страна ожидает согласия со стороны России на “полное, длительное и надежное” перемирие с 12 мая, а также заявил о готовности Киева ко встречам с Москвой.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал предложение Путина первым, но недостаточным шагом в направлении урегулирования конфликта. Французский лидер отметил, что такое предложение неприемлемо для украинской стороны, так как она не может вести дискуссии во время продолжающихся боевых действий, и выразил мнение, что таким образом Россия может пытаться тянуть время.