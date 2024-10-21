По меньше мере 85 граждан Индии, которые вступили в российскую армию и участвовали в зоне боевых действий на Украине, были уволены. Об этом сообщил глава индийского МИДа Викрам Мисри.

По его словам, еще около 20 индийцев по-прежнему остаются в российской армии, но индийские власти работают над их «скорейшим освобождением». По утверждению Мисри, все они были привлечены к участию в военной операции на Украине на российской стороны «незаконно или иным образом».

«Около 85 человек вернулись из России, и, к сожалению, мы вернули останки людей, которые погибли во время конфликта. Осталось около 20 человек, и мы оказываем давление на наших собеседников, требуя увольнения всех оставшихся там военнослужащих», — пояснил Мисри на брифинге в Нью-Дели (цитата по IndiaTV).

IndiaTV отмечает, что это заявление было сделано перед визитом премьер-министра страны Нарендры Моди в Россию, который состоится 22-23 октября по приглашению президента Владимира Путина. Моди должен принять участие в 16-м саммите БРИКС в Казани.

Граждане Индии в зоне СВО

В феврале 2024 года власти Индии попросили Россию разрешить индийским гражданам, заключившим контракты с российской армией, уволиться досрочно. По оценке The Hindu, за прошедший год соответствующие соглашения могли заключить около 100 индийцев.

Позже МИД Индии сообщил, что после контактов с российскими властями несколько граждан страны были досрочно уволены. В том же месяце власти Индии заявили, что пытаются добиться демобилизации и возвращения на родину около 20 граждан страны, «застрявших» в российской армии.

В марте The Hindu написало о 30-летнем индийце Мохаммеде Асфане, который, по данным издания, погиб в зоне боевых действия на Украине. Его брат Мохаммед Имран рассказывал, что Асфан поехал в Россию в конце 2023 года после просмотра видеоролика на YouTube-канале «Baba Vlogs». В нем утверждалось, что граждане Индии, проходящие службу в российской армии вне зоны боевых действий, смогут получить право на постоянное проживание в России менее чем через год.

По приезде в Москву для работы «помощником» Асфан подписал некий договор на русском языке, после чего пропал без вести, рассказал Имран. По словам брата погибшего, посредник «заверил семью», что мужчине «не придется воевать». Однако позже выяснилось, что его отправили в зону российско-украинского конфликта, пишет Hindu. Гибель Асфана подтвердило посольство Индии в России, не уточнив деталей произошедшего.

О похожих случаях рассказала и журналистка издания NDTV из Нью-Дели Ума Судхир. Она опубликовала в соцсети Х видео с семью гражданами Индии в военной форме российского образца, которые описывают, как они приехали в качестве туристов из России в Беларусь, где их задержала милиция. Затем российские силовики якобы заставили их подписать неизвестные документы на русском языке, после чего мужчины прошли 15-дневную военную подготовку и оказались в зоне боевых действий.

В марте Центральное бюро расследований (CBI) Индии рассказало о раскрытии «крупной сети торговли людьми», представители которой якобы под разными предлогами направляли граждан страны в зону российско-украинского конфликта для участия на стороне России.

В июле NDTV со ссылкой на источники сообщал, что Москва решила досрочно уволить со службы граждан Индии, которые заключили контракт с российской армией. Этот вопрос, по утверждению канала, в беседе с Путиным поднял Моди.

В сентябре МИД Индии отчитывался, что из российской армии уволили 45 индийских наемников.