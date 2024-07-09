Власти России приняли решение досрочно уволить со службы граждан Индии, которые заключили контракт с российскими Вооруженными силами, сообщает 9 июля NDTV со ссылкой на источники. Этот вопрос в беседе с президентом России Владимиром Путиным поднял индийский премьер-министр Нарендра Моди, находящийся в Москве с двухдневным визитом.

«Россия согласилась уволить всех индийцев, служащих в ее армии, и содействовать их возвращению», — передает NDTV.

Источники телеканала утверждают, что Моди поднял вопрос об индийцах, служащих в российских войсках, во время ужина с участием Путина в понедельник, 8 июля.

По словам источников, во время ужина Путин также поздравил Моди с переизбранием на третий срок и рассказал о растущих масштабах индийской экономики.

В Кремле не комментировали информацию о решении властей по увольнению индийцев, служащих в российских ВС.

О том, что Моди намерен в разговоре с Путиным поднять вопрос об увольнении индийцев, которые «по ошибке» были отправлены на службу в армию России, 5 июля рассказал министр иностранных дел Индии Виная Кватра. По его словам, в российских войсках могут служить от 30 до 40 граждан страны.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы индийские граждане вернулись как можно скорее», — отметил Кватра, добавив, что десять индийцев уже возвращены.

Граждане Индии в зоне СВО

В феврале 2024 года власти Индии сообщили, что пытаются добиться демобилизации и возвращения на родину около 20 граждан страны, «застрявших» в российской армии.

В начале марта журналистка NDTV из Нью-Дели Ума Судхир опубликовала в соцсети X видео, на котором семеро граждан Индии в военной форме российского образца рассказывают, что они приехали как туристы из России в Беларусь, где их задержала милиция. Авторы обращения утверждают, что затем их передали российским силовикам, которые якобы заставили их подписать неизвестные документы на русском языке. После этого, по словам индийцев, они прошли 15-дневную военную подготовку и оказались в зоне боевых действий. Мужчины на видео попросили индийское правительство помочь им вернуться домой.

Вскоре после публикации обращения индийских граждан Центральное бюро расследований (CBI) Индии сообщило о разоблачении сети вербовщиков, которые обманом отправляли граждан страны в зону военных действий на Украине для участия в боях на стороне России. В CBI заявили, что молодых индийцев «заманивали», обещая им высокооплачиваемую работу, поступление в частные вузы и бесплатное продление визы. Впоследствии они оказывались в зоне военных действий на Украине.

По данным CBI, жертвами вербовочной схемы стали по меньшей 35 граждан Индии. По прибытии в Россию у них отбирали паспорта, после чего «против их воли» отправляли на военное обучение, а затем — в зону боевых действий, заявили в индийском Центральном бюро расследований.

Некоторые граждане Индии, оказавшиеся в зоне военной операции, получили «тяжелые ранения», сообщили в CBI. По меньшей мере двое погибли.

В мае CBI отчиталось о задержании четырех человек, причастных к вербовке жителей Индии на военную службу в России. По данным ведомства, вербовщики работали в нескольких индийских штатах «как организованная сеть» и привлекали граждан через соцсети, а также через «местные контакты в России».