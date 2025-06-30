Россия ограничит доступ к веб-ресурсам 15 средств массовой информации Евросоюза в качестве ответной меры после введения рестрикций против российских изданий и информканалов. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что ЕС ввел меры в отношении восьми российских СМИ, среди которых Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, News Front, Rubaltic, South Front, «Фонд стратегической культуры» и «Красная звезда». Названия СМИ, против которых были введены меры со стороны России, не уточняются.

Ограничения в отношении российских СМИ были введены в соответствии с положениями «так называемого 16-го» пакета санкций, который был утвержден Советом ЕС в феврале.

«Официальный Брюссель и столицы государств-членов ЕС были неоднократно предупреждены, что направленные против российских СМИ запреты и необоснованные ограничения, а также иные формы политически мотивированных репрессий не останутся без надлежащей реакции с российской стороны», — отметили в министерстве.

В МИД также уточнили, что в рамках встречной меры был ограничен доступ к СМИ, участвующим в распространении недостоверной информации. Министерство в полной мере возложило ответственность за такое развитие событий на руководство ЕС, а также на власти стран, которые поддержали «неправомочные решения».

В ведомстве пояснили, что подобный шаг со стороны стран ЕС говорит о сознательном выборе, который послужит раскручиванию санкционной спирали. По данным МИД, решение ЕС было принято в нарушение всех обязательств по обеспечению плюрализма СМИ и свободы доступа к информации, взятых на себя блоком.

В то же время, в министерстве заявили о готовности пересмотреть решение, принятое в отношении средств массовой информации ЕС в случае отмены ограничений, введенных против российских изданий и информканалов.

Глава внешнеполитических ведомств стран-участниц Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций в отношении России в конце февраля, под их действие попали 35 юридических и 48 физических лиц, среди которых оказались актер и юморист Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, сенатор и шахматист Сергей Карякин, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль и владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.