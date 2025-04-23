МИД России выразил протест послу Японии в Москве Акире Муто в связи с намерением Токио использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом говорится в сообщении МИД по итогам встречи директора третьего департамента ведомства Людмилы Воробьевой с японским дипломатом.

«В ходе обсуждения вопросов, касающихся состояния двусторонних отношений, японской стороне был заявлен решительный протест», — заявили в министерстве.

Намерение Японии предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов является «фактически соучастием в преступлениях киевского режима и неизбежно повлечет жесткие ответные меры, в том числе асимметричные, в наиболее чувствительных для японской стороны областях», предупредил российский МИД.

18 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко и посол Японии в стране Масаси Накагоме подписали соглашение, которое предусматривает кредит для Украины в размере 471,9 млрд японских иен (около $3 млрд) в рамках пакета финансовой помощи G7.

Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов от замороженных российских активов, заявил украинский Минфин. Финансирование предоставляется на 30 лет. Привлеченные средства будут направлены на «поддержку приоритетных бюджетных потребностей и содействия восстановлению и развитию Украины».

За последние три года Япония предоставила Украине бюджетную поддержку на сумму более $8,5 млрд.

В июне 2024 года лидеры стран G7 приняли решение выделить Киеву $50 млрд за счет прибыли от российских замороженных активов. Из этой суммы примерно по $20 млрд приходится на ЕС и США, оставшиеся $10 млрд — на Великобританию, Канаду и Японию.

На Западе заморожено около $300 млрд российских золотовалютных резервов. Министр финансов России Антон Силуанов говорил, что Москва следит за решениями западных стран в отношении замороженных активов и будет симметрично отвечать на любые действия с ними.

В феврале 2025 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о разморозке российских активов на 570 млрд рублей. По ее словам, это коснулось более 1,5 млн человек. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил RTVI, что речь идет о средствах российских инвесторов, размещенных за рубежом.