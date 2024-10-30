МИД России вызвал финского посла Марью Лиивалу, ей заявлен решительный протест в связи с арестом российских объектов недвижимости в Финляндии. Об этом говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Москва не согласилась с действиями финской Службы судебных приставов, наложившей арест на 45 объектов недвижимости в Финляндии, принадлежащих России. В заявлении говорится, что часть зданий была защищена дипломатическим иммунитетом и использовалась российским посольством в служебных целях.

В МИД потребовали от Хельсинки пересмотреть «нелегитимное решение» в кратчайшие сроки. В ведомстве добавили, что при необходимости российская сторона примет ответные меры.

В заявлении отмечается, что МИД Финляндии никак не отреагировал на ноты протеста, направленные посольством России в Хельсинки 29 октября.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила RTVI, что Москва не получала каких-либо уведомлений от судебных властей Финляндии касательно ограничительных мер в отношении российских объектов недвижимости. По словам дипломата, финская сторона уведомила только об аресте принадлежащего России здания в Хельсинки, расположенного по адресу Ваттуниеменкату, 21, не приведя каких-либо оснований для такого решения.

28 октября суд в Финляндии удовлетворил требование украинской компании «Нафтогаз» о конфискации российских замороженных активов, расположенных в Хельсинки. Согласно решению приставов, одним из конфискованных объектов стал Российский центр науки и культуры (РЦНК). Также суд наложил арест на квартиры и имущество лиц, связанных с гражданами, находящимися в санкционном списке Евросоюза.

По данным финского информагентства STT, которое ссылается на документы судебных приставов, среди более чем 40 арестованных российских объектов фигурирует недвижимость в Хельсинки, Турку, Киркконумми, Сиунтио и Сальтвике. Еще три конфискованных объекта расположены на Аландских островах и включают приморский участок в Хеггесбиле площадью около 21 га, пишет Yle. Издание утверждает, что эта земля использовалась для отдыха российских дипломатов.

В «Нафтогазе» утверждают, что конфискованное в Финляндии российское имущество оценивается в «десятки миллионов долларов». В пресс-релизе уточняется, что решение финского суда является «промежуточным шагом по пути к фактическому взысканию активов» России. Взыскание связано с постановлением гаагского суда в рамках спора об убытках, которые «Нафтогаз» понес в 2014 году, после утраты активов в Крыму, указывает компания.