Правоохранители задержали в Стерлитамаке гражданина Узбекистана по подозрению в незаконном «подселении» мигрантов к россиянам путем взлома учетных записей сервиса «Госуслуги». Об этом пишет «Инфо24».

По версии следствия, Азаматжон Р. регистрировал своих сограждан втайне от владельцев жилплощади в обмен на деньги. Мужчина успел «прописать» более десяти человек, после чего попытался покинуть страну, но был задержан.

По информации телеграм-канала Baza, незадолго до задержания подозреваемый приехал в Башкирию, а затем купил билеты в Москву, откуда планировал добраться до Минска. После задержания в Стерлитамаке его доставили в Уфу.

Против него возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания (ст. 322.3 УК). Кировский районный суд избрал для него домашний арест. По данным Baza, следователи хотят обжаловать решение суда и отправить подозреваемого в СИЗО.

В начале июня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власти Узбекистана направили России ноту, выразив обеспокоенность грубыми действиями российских силовиков по отношению к гражданам республики.

В конце мая депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон о постановке на учет иностранцев и лиц без гражданства в Москве и Московской области через специальное приложение.

В соответствии с инициативой, приехавший на территорию столицы или Подмосковья иностранец без регистрации будет обязан обратиться в миграционный центр для установки специального приложения, с помощью которого он получит возможность передавать данные о фактическом месте пребывания.