Народный артист России Михаил Боярский находится в Мариинской больнице на плановом обследовании, сообщили ТАСС в Театре имени Ленсовета.

«Михаил Сергеевич находится в Мариинской больнице на плановом обследовании в связи с установкой стента», — рассказали агентству в пресс-службе театра.

Сын актера Сергей Боярский также подтвердил РЕН ТВ, что у Михаила возникли «сложности после стентирования артерии в ноге».

«Надеюсь завтра отпустят домой», — сказал Сергей Боярский.

Двоюродная сестра актера Екатерина Боярская в разговоре с RTVI сообщила, что «вчера говорили, что он выписывается из больницы».

«Не знаю ничего. Наоборот — вчера говорили, что он выписывается из больницы, где он лежал планово, делал стент. Сегодня не знаю еще ничего пока», — отметила она.

В середине апреля Михаил Боярский также был госпитализирован с переломом ребра в Мариинскую больницу. По словам сына артиста, он упал после спектакля, в результате чего получил травму.

18 апреля в театре им. Ленсовета сообщили, что он не появится в постановке «Ромео и Джульетта», где должен был играть герцога Эскала. Вместо этого было решено включить голос народного артиста в записи.

В начале июня в театре заявили о возвращении Боярского на сцену.