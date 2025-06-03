Народный артист РСФСР Михаил Боярский выйдет на сцену вечером 3 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале театра им. Ленсовета.

«Друзья, у нас прекрасная новость: сегодня роль Эраста Петровича в спектакле «В этом милом старом доме» исполнит Михаил Боярский», — говорится в тексте сообщения.

Как отмечается на сайте театра, премьера спектакля по пьесе Алексея Арбузова приурочена к 70-летию Боярского.

Народный артист России Михаил Боярский был госпитализирован в середине апреля с переломом ребра в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга. По словам сына артиста, Боярский упал после спектакля, в результате чего получил травму.

Актер был доставлен в обычную палату для наблюдения врачей. 18 апреля в театре сообщили, что он не появится в постановке «Ромео и Джульетта», где должен был играть герцога Эскала. Вместо этого было решено включить голос Боярского в записи.

В театре утверждали, что поводов беспокоиться о физическом состоянии артиста нет, так как его здоровье не внушает опасений.

О том, что Боярского выписали из медицинского учреждения стало известно 23 апреля. Его сын рассказал «Фонтанке», что актер находится дома «грустный и расстроенный». В театре им. Ленсовета выразили надежду на то, что Боярский сможет принять участие в постановках, запланированных на 27 и 29 апреля.

В начале мая руководство театра объявило о решении приостановить постановки спектакля «В этом милом старом доме» до конца сезона. Причиной стала рекомендация врачей Боярскому не выходить на сцену в течение какого-то времени.

В театре выразили сожаление в связи с необходимостью пойти на такой шаг, однако выразили надежду на то, что Боярский сможет вернуться к работе в театре в ближайшие сроки.