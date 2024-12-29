Михаил Кавелашвили в воскресенье, 29 декабря, официально вступил в должность президента Грузии. Церемония инаугурации проходила в здании парламента — Кавелашвили произнес торжественную клятву, после чего прозвучал грузинский гимн.

Уже бывшая глава Грузии Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец.

Она выступила перед сторонниками, собравшимися у здания президентского дворца на Орбелиани. Зурабишвили отметила, что добровольно покидает свой пост и забирает легитимность, флаг и доверие граждан. По словам политика, теперь резиденция президента «никому не принадлежит».

«Та пародия, которая происходит сейчас в парламенте… Это — настоящая пародия, это государство не достойно подобных пародий», — подчеркнула Зурабишвили.

Телеграм-канал Paper Kartuli писал, что у президентского дворца собрались сотни протестующих. Накануне собраться граждан призвала сама Зурабишвили. Она обещала рассказать, «какими будут последующие дни и какими будут дни победы».

Как отмечает корреспондент Paper Kartuli, собравшиеся у президентской резиденции аплодировали ей, свистели и скандировали «Саломе» и «Сакартвэло».

Выборы президента Грузии прошли 14 декабря. Впервые в истории главу государства избирали не граждане, а выборщики. В итоге на выборах победил кандидат от правящей партии — экс-футболист без высшего образования Михаил Кавелашвили, у которого не было конкурентов.