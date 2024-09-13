Медиагруппа “Россия сегодня” и ее генеральный директор Дмитрий Киселев включены министерством финансов США в санкционные списки. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Помимо этого, санкции введены в отношении “ТВ-Новости” (юридического лица RT), НКО “Евразия” и ее директора Нелли Парутенко. Причиной в Госдепартаменте назвали их связи с “дестабилизирующими действиями России”.

В ведомстве заявили, что попавшие в санкционные списки лица и организации осуществляют тайные «информационно-психологические операции» с применением «кибервозможностей», якобы координируя эти действия с российскими властями. Минфин США подчеркнул, что санкции были введены не за содержание контента перечисленных СМИ, а за «тайных информационно-психологических операций, которые не являются журналистикой».

“Мы поощряем инакомыслие, открытые дебаты и свободное обсуждение. Но мы не потерпим попыток государственных субъектов вести тайную деятельность с целью перехвата дискуссии. В соответствии с генеральной лицензией 25F, эти субъекты смогут продолжить заниматься журналистской деятельностью и работой СМИ, которая не попадает под санкции США”, — говорится в заявлении на сайте Госдепартамента.

Представители ведомства сообщили, что власти США совместно с правительствами Канады и Великобритании якобы выявили усилия российских властей, направленные на вмешательство в предвыборный процесс в Молдове. Часть этих действий в Госдепартаменте связали с предполагаемым привлечением сотрудников RT к оказанию прямой поддержки бизнесмену и лидеру молдавского оппозиционного блока «Победа» Илану Шору.

Ранее США включили в санкционные списки главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, которую обвинили в попытке вмешательства в выборы американского президента, назвав «центральной фигурой в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния». Также ограничения были введены в отношении агентств Sputnik и Ruptly и АНО «Диалог».

Все эти организации, по мнению американских властей, намеренно участвовали в распространении ложных сведений в преддверии голосования в США, чтобы подорвать доверие к американским избирательным процессам и институтам.

Помимо этого, двум сотрудникам телеканала были предъявлены обвинения в мошенничестве на $10 млн. Генпрокурор США Меррик Гарланд счел Константина Калашникова и Елену Афанасьеву причастными к созданию и распространению среди зрителей в США контента, в котором транслировались «скрытые послания» от российских властей.