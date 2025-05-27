Вечером в понедельник, 26 мая, в парке Фэрмаунт в Филадельфии произошла массовая стрельба. В результате погибли двое, мужчина и женщина. Еще девять человек получили ранения, в том числе трое подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

Стрельба началась около 22:30 по местному времени на пересечении Лемон Хилл Драйв и Поплар Драйв. По данным полиции, было несколько выстрелов, проверяется версия о том, что применялись разные виды оружия. Подозреваемые в стрельбе пока не задержаны, оружие также не найдено. Личности погибших пока не разглашаются.

Днем в парке Фэрмаунт было многолюдно — местные жители отмечали День поминовения (день памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие).

Месяц назад, 17 апреля, массовый расстрел произошел в Университете штата Флорида (Florida State University, FSU) в городе Таллахасси. Жертвами стали пять человек, еще четверо получили ранения. Стрелявшим оказался 20-летний сын заместителя шерифа.