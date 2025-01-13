Армения не рассматривает возможность выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил министр экономики страны Геворг Папоян в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года, пишет Арменпресс.

«В любом случае, мы не думаем чем-то заменять ЕАЭС. Мы хотим быть независимыми. А независимость — это когда ты зависишь от всех, а не от одного, и все в какой-то степени зависят от тебя», — пояснил Папоян.

Таким образом министр прокомментировал события вокруг старта процесса вступления Армении в ЕС.

«Нам нужно стать страной, где если с нами что-то случится, что-то случится и с экономиками других стран. И тогда с нами ничего не случится», — приводит его слова ТАСС.

Папоян также отметил, что правительство Армении раздумывает над повышением объема производства конкурентоспособной продукции и диверсификации торговых партнеров.

«Заменять не обязательно. Необходимо сохранить эти объемы в ЕАЭС, увеличить их», — добавил он.

Как пишет «Интерфакс», министр также назвал «параллельной повесткой» вопрос о членстве Армении в Евросоюзе.

«И наша задача — не обсуждение этих повесток, а повышение конкурентоспособности нашей экономики. Не существенно, будет Армения в ЕС, ЕАЭС, где бы ни была», — сказал он.

По словам главы экономического ведомства, в настоящий момент партнером номер один для страны являются Объединенные Арабские Эмираты, а ЕС и Китай входят в число крупнейших торговых партнеров наряду с Россией.

Правительство Армении одобрило проект решения о запуске процесса вступления страны в ЕС 9 января. По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, этот шаг не будет означать членства в ЕС «в прямом смысле этого слова», так как подобное решение может быть принято лишь по результатам соответствующего референдума.

Вице-премьер России Алексей Оверчук, в свою очередь, отметил, что российская сторона рассматривает дискуссию о вступлении Армении в Евросоюз как начало выхода страны из ЕАЭС, так как членство в ЕС несовместимо с участием в деятельности организации.